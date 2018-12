Ernst August Jr. de Hanovre : Le château familial de Marienburg vendu à 1 euro

Il a beau être l'un des monuments les plus visités en Allemagne, le château de Marienburg n'est plus un bien suffisamment rentable pour Ernst August de Hanovre Junior. Lors d'une conférence de presse organisée le 29 novembre 2019, le prince a annoncé la vente du château familial pour un euro symbolique au ministère des Sciences et de la Culture de Basse-Saxe.

Si l'impressionnante demeure du XIXe siècle est cédée ainsi, c'est que le coût des rénovations est trop élevé pour le beau-fils de Caroline de Monaco : le montant total des travaux a été estimé à 27 millions d'euros, selon le site royalcentral.co.uk. Le ministère rachètera également à la famille de Hanovre pour 2 millions d'euros de mobilier et objets d'art afin qu'ils puissent rester dans le château. Le prince de 35 ans et jeune papa va quant à lui donner un ensemble d'oeuvres d'art estimé à 6 millions d'euros à une oeuvre de charité.

Le château de style néo-gothique avait été construit en 1858 par le roi George V de Hanovre pour l'anniversaire de sa femme, la reine Marie. Longtemps abandonné après l'annexion de la région par la Prusse en 1866, la famille royale a repris ses quartiers dans la demeure alors inachevée après la Seconde Guerre mondiale. Le fils du prince Ernst August a finalement hérité en 2004 du château, ouvert au public pour la première fois au milieu des années 1950.