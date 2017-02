Eva Longoria : Ce secret étonnant qu'elle cachait depuis ses 18 ans...

Égérie du géant mondial des cosmétiques L'Oréal depuis plus d'une décennie, Eva Longoria ne pouvait que se réjouir de ce partenariat. Il faut dire que l'ex-star de Desperate Housewives, qui faisait récemment la publicité Magic Retouch, une teinture pour les cheveux, cachait jusque-là un petit secret...

Interrogée par Us Weekly, Eva Longoria a fait une confidence étonnante. "J'ai la tête recouverte de cheveux gris depuis que j'ai à peu près 18 ans. Alors, je vais chez le coiffeur toutes les deux semaines. (...) Alors, que je voyage ou pas, j'ai besoin que mes cheveux soient teints, j'ai besoin de quelque chose me permette de gérer l'urgence. Ce produit permet cela car c'est un spray et il se diffuse comme une poudre, presque comme un shampoing sec", a-t-elle confié.

Eva Longoria, que l'on voit très souvent accompagnée du coiffeur Ken Paves dans ses déplacements, a aussi confié avoir fait plusieurs expériences capillaires au fil des années. "J'ai tout essayé. Blonde, rouge, brune. J'étais blonde quand je tournais Desperate Housewives. Mais ça demandait tellement d'entretien", a-t-elle ajouté.