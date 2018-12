Eva Longoria : Musculation, sport, nourriture... elle veut retrouver la ligne

C'est auprès du site Us Weekly qu'Eva Longoria a fait des confidences sur sa nouvelle vie, elle qui, à 43 ans, est désormais maman. Un enfant né de son mariage avec l'homme d'affaires mexicain José Baston et à qui consacre la plus grande partie de son temps.

"J'ai vraiment donné à mon corps le temps de s'ajuster à la période du post-partum et à l'après-grossesse. Maintenant je fais du sport beaucoup plus intensément et je vérifie ce que je mange. Je commence tout juste à me remettre en selle. Je n'avais pas vraiment envie de me remettre en forme trop durement", a-t-elle confié. Eva Longoria a toujours fait attention à sa ligne, les fans de Desperate Housewives se souvenant très bien de sa silhouette menue lorsqu'elle jouait le rôle de Gabrielle. La star pratique notamment le yoga, les pilates et la course. Elle a confié qu'elle s'était également mise à "la musculation avec sérieux".

Si l'actrice prend donc le temps de faire disparaître ses kilos superflus, elle fait cependant toujours en sorte de garder le plus de temps possible pour rester avec son fils Santiago. Sur Instagram, elle poste régulièrement des photos avec son bébé et, sur la dernière en date, on peut la voir partageant une sieste avec lui. Un tendre moment pour la star qui a repris le travail et est attendue comme guest dans la série Grand Hotel (sur laquelle elle est coproductrice exécutive) et au cinéma dans l'adaptation de Dora l'exploratrice.