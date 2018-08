Eva Longoria : Son fils Santiago, rieur, l'accompagne au travail

Après quelques semaines de repos suite à la naissance de son fils Santiago, Eva Longoria a repris son rythme effréné. L'actrice américaine de 43 ans est sur tous les fronts entre la promotion du film Dog Days et la production de Grand Hotel, la série qu'elle gère pour ABC.

Sur Instagram, Eva Longoria a partagé une nouvelle photo craquante de son fils, rieur et confortablement installé dans son siège posé sur une grande table de travail. "Premier jour de retour au travail et regardez qui est mon assistant réalisateur ! Il a un bureau et tout ! #WorkingMama #BabyBaston", a plaisanté la star en légende. L'actrice a repris les commandes de Grand Hotel après avoir entamé le tournage au printemps dernier, sous le soleil de Miami et alors qu'elle était enceinte jusqu'aux yeux. Visiblement, l'épouse de José Baston compte bien mener de front sa vie de maman et sa carrière professionnelle avec succès. D'ailleurs, elle a accepté de rejoindre l'adaptation ciné de Dora l'exploratrice et elle jouera la mère du personnage incarné à l'écran par Isabela Moner. Un tournage qui doit se faire en Australie. Santiago va-t-il la suivre ?

Quand elle n'est pas prise par le travail, Eva Longoria prend tout de même le temps de profiter pleinement de son petit garçon comme on a pu le voir constater sur Instagram où elle a posé des photos de leur quotidien.