Eva Longoria : Maman décolletée et sexy 6 semaines après l'accouchement

Eva Longoria s'est offerte sa première apparition publique depuis la venue au monde, le 19 juin 2018, de Santiago Enrique, son premier enfant. Dimanche 5 août, la star de 43 ans était au The Atrium at Westfield Century City (Los Angeles) pour l'avant-première de Dog Days, un film prévu aux Etats-Unis pour le 8 août. Eva Longoria n'y était pas seule, puisque Nina Dobrev et Vanessa Hudgens, ses partenaires de jeu, étaient également de la partie.

Pourtant, c'est bien l'ex-star de Desperate Housewives qui a aimanté tous les regards. Pour cette première apparition depuis l'accouchement, Eva Longoria est apparue rayonnante à souhait. La jeune maman portait une simple veste de costume blanche, si longue qu'elle oscillait avec la robe. Très décolletée, cette tenue mettait en valeurs les formes retrouvées de la Texane, tout en lui offrant toute l'élégance et le style qui sied à ce genre d'événements.

A l'affiche de Dog Days, l'ex de Tony Parker incarne un de ces personnages qui se retrouvent liées grâce à leurs compagnons canins. Il s'agit d'un des derniers films qu'elle a tourné avant de devenir maman. La promotion de ce long métrage était forcément attendue, car très rapprochée de la grossesse. Une promo qu'Eva Longoria avait débuté en se dévoilant en couverture du magazine Hola! USA en compagnie du fruit de son amour pour José Baston...