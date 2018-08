Eva Longoria, rayonnante pour sa 1re couverture avec son fils Santiago

Habituée aux couvertures du monde entier, Eva Longoria vient de s'offrir la plus belle cover de toute son existence. La star a accepté de poser pour le numéro spécial des 2 ans du magazine Hola! USA. Une couverture sur laquelle elle pose avec l'adorable petit Santiago, son premier enfant, né le 19 juin 2018.

Une photo tout en élégance et en sobriété sur laquelle Eva Longoria, vêtue de blanc et magnifiquement bien maquillée, pose avec son nouveau-né dans les bras tout en regardant l'objectif. L'actrice et jeune maman de 43 ans apparaît rayonnante, tandis que Santiago Enrique semble être en pleine forme. "C'est magique, j'ai l'impression de l'avoir toujours connu", confie notamment la star de Desperate Housewives, en parlant du fruit de son amour pour José Bastón. Sur Instagram, elle n'a pas hésité à partager son immense bonheur de dévoiler cette photo toute particulière.

À Hola! USA, elle raconte également comment les trois aînés de son amoureux, Natalia, Mariana et José, se sont impliqués dans la grossesse puis la venue au monde de leur petit frère (en aidant au choix du premier prénom). Elle se confie également sur la manière dont la maternité a changé sa vision des choses, et notamment son activisme.

Cette couverture paraît à un moment on ne peut plus opportun, puisque la jeune maman vient de démarrer la promotion de son film, Dog Days, qui sortira aux États-Unis le 8 août. Nina Dobrev, Vanessa Hudgens, Jon Bass et Finn Wolfhard, notamment, sont de la partie.