Eva Longoria, scintillante, retrouve Lara Fabian au Global Gift Initiative

En marge de cette 72e édition du Festival de Cannes, la terrasse Mouton Cadet Wine Bar a accueilli, le 20 mai, la soirée caritative Global Gift Initiative, en faveur de la Global Gift Foundation et The Eva Longoria Foundation. L'ex-star de Desperate Housewives a pris la pose sur le tapis rouge avec Lara Fabian.

Débarquée à Cannes dès le début du Festival et alors même qu'elle a été opérée en urgence, Eva Longoria multiplie les activités. La star de 44 ans a pris la pose sur le photocall dans une longue robe sirène scintillante de chez Jonathan Simkhai choisie avec soin par la styliste Charlene E Roxborough Konsker. Elle était apparue quelques instants plus tôt au bras de son mari José Baston et de leur fils, le craquant Santiago vêtu d'un mini costume !

L'actrice a retrouvé la chanteuse Lara Fabian sur le tapis rouge de la soirée. Les deux femmes se sont rencontrées il y a quelques années, lorsqu'elles ont posé ensemble pour la galerie de couples imaginaires du photographe Olivier Ciappa, en plein pendant les débats en France sur le mariage pour tous. La chanteuse a pris la pose dans une chic robe noire et blanche Alexander Collection et n'a pas manqué de donner de la voix au cours de la soirée, interprétant son énorme tube Je t'aime.

Sur le red carpet, il fallait aussi compter sur la présence de l'artiste peintre Sacha Jafri, Philippe Sereys de Rothschild et sa soeur Camille Sereys de Rothschild, Maria Bravo... Quant à l'acteur américain Gary Dourdan, honoré du prix Global Gift Philanthropist Award lors de la dernière édition du Global Gift Gala à Madrid, il a lui aussi chanté sur scène, guitare à la main.

La Global Gift Foundation sera de nouveau à l'honneur le 3 juin prochain, lors de la nouvelle édition parisienne du Global Gift Gala, qui se tiendra au Four Seasons Hotel George V.