Evangeline Lilly sublime face à un Michael Douglas survolté pour "Ant-Man 2"

Les super-héros investissent la capitale ! Samedi 14 juillet 2018, les membres de l'équipe d'Ant-Man et la Guêpe, nouvelle pépite de l'univers cinématographique Marvel qui débarquera sur les écrans mercredi, étaient à Disneyland Paris pour l'avant-première européenne du film. Purepeople.com y était...

Arrivés à bord de Cadillac décapotables vintage, le réalisateur Peyton Reed et le producteur Stephen Broussard ont fait une entrée remarquée au côté des vedettes Paul Rudd, Evangeline Lilly (sublime dans un ensemble Roberto Cavalli), Michael Douglas et Hannah John-Kamen (brillante et décolletée en Versace). Accueillis sur le tapis rouge par les journalistes présents, les acteurs ont répondu à leurs questions avant de se prêter au jeu du photocall et de signer des autographes aux fans.

FaceTime et powergirl

Survolté, Michael Douglas a quelque peu vécu cette grande première en famille puisqu'il était en train de parler à son épouse Catherine Zeta-Jones et à leur fille Carys (15 ans) en visioconférence sur son téléphone portable en même temps qu'il assurait la promotion. Très heureux et incapable de tenir en place, le comédien de 73 ans s'est rapidement éclipsé pour leur parler plus longuement avant de refaire son apparition au côté de ses collègues lors de la présentation du film. "Je suis très heureux d'être à Paris pour ce jour de fête nationale. Et demain, c'est un grand jour aussi", a-t-il déclaré au micro avant de chantonner une musique en soutien à l'équipe de France de football pour la finale de la Coupe du monde.

Devant les spectateurs, Evangeline Lilly (qui a elle-même fêté la victoire des Bleus le lendemain comme en attestent ses photos et vidéos publiées sur Instagram) a quant à elle brièvement évoqué le mouvement Time's Up et sa chance d'interpréter une super-héroïne (la Guêpe) dans une industrie où les femmes doivent se battre toujours plus férocement pour imposer leur place. "Nous sommes ici pour vous montrer qu'une femme peut être courageuse, forte, déterminée, intelligente et aussi tellement sexy en même temps", a-t-elle lancé sous les applaudissements et les sifflements enjoués du public.