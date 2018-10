Evanna Lynch (Harry Potter) : Luna Lovegood lui a "redonné goût à la vie"

Fan des ouvrages de J.K. Rowling, et tout particulièrement de ce personnage de jeune sorcière un peu loufoque, elle se souvient avoir commencé à écrire à l'auteur : "Nous sommes devenues amies par correspondance. Je faisais des allers-retours à l'hôpital, et je recevais ces lettres, et ses livres et sa gentillesse m'ont redonné goût à la vie. J'adore le sentiment de créer et jouer plus que je n'aime celui d'être mince ou parfaite." La jolie blonde explique alors avoir été choisie bien plus tard pour le rôle lors d'un casting sauvage, sans même en parler à l'auteure d'Harry Potter ! Ces confessions ont été suivies d'une valse réussie sur le thème musical de la saga qui l'a révélée.