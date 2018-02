Eve Angeli amoureuse : On en sait plus sur son nouveau chéri !

Eve Angeli nage en plein bonheur. Depuis près de six mois, la chanteuse de 37 ans file le parfait un amour avec un directeur en management dont elle n'a pas souhaité dévoiler l'identité. Oui car, ce n'était pas officiel, mais elle n'est plus avec Christophe. Si ce dernier n'a jamais souhaité officialiser la nouvelle, la jeune femme snobée par la production de DALS l'a fait au cours de son interview pour Télé Loisirs.

"J'ai fait l'erreur de ne pas assez préserver ma vie privée. Comme j'étais avec Michel avant et qu'il assumait, j'ai cru que tous les hommes assumeraient. Mais ce n'était pas le cas de Christophe. On a été paparazziés. Il était infirmier et il l'a mal vécu", a admis Eve Angeli. Aussi ne souhaite-t-elle pas en révéler trop sur celui qui partage actuellement sa vie.

Nous apprenons simplement qu'ils se sont rencontrés il y a deux ans, dans une salle de sport. Tout de suite, cela a été le coup de foudre pour Eve Angeli. Toutefois, ils n'ont pu se mettre ensemble car à l'époque, elle était avec Christophe et lui avec une femme. "On s'est retrouvés quand ça s'est fini avec Christophe. De là, on s'est consolés mutuellement parce qu'on avait tous les deux eu des peines de coeur en même temps (...). Comme deux âmes soeurs, on vivait la même chose et ça nous a rapprochés", a-t-elle tendrement confié sur sa "flamme jumelle".

Bientôt le mariage et le bébé ?

Avec lui, Eve Angeli se verrait bien avoir un bébé, malgré certaines craintes comme celle d'accoucher. Si ce serait son premier enfant, son chéri de 49 ans est déjà papa. L'interprète de T'es chiant(e) aimerait aussi beaucoup se faire passer la bague au doigt : "Je n'ai jamais voulu me marier. J'avais fait un mariage délire à Las Vegas, en rouge [avec Michel, NDLR]. (...) Et là j'avoue qu'en mûrissant, je deviens plus sage et j'ai envie d'un mariage en blanc, devant dieu." C'est tout ce qu'on lui souhaite !

Eve Angeli avait laissé entendre début janvier, au détour d'une interview pour nos confrères de Voici, qu'elle n'était plus avec Christophe et qu'elle avait déjà retrouvé l'amour : "Je ne conçois pas la vie sans amour. Ça fait cinq mois mais ce n'est pas la durée qui détermine l'in­ten­si­té... On sait rapidement quand on est amoureux et j'en suis déjà persuadée."

La belle brune avait rencontré Christophe à la suite de sa rupture avec Michel Rostaing, son manager avec lequel elle était restée par moins de dix-sept ans.