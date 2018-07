Eve Angeli : Pourquoi elle ne sera jamais candidate de "Danse avec les stars"

En février 2018, Eve Angeli a révélé lors de son Interview sans filtre pour Télé Loisirs qu'on l'avait contactée pour participer à la première saison de Danse avec les stars, en 2001. "Ils avaient pour idée de mettre deux personnalités connues ensemble, pas un danseur professionnel et une personnalité. Ils voulaient que je danse avec mon ex, qui est toujours mon manager, Michel Rostaing", a expliqué la chanteuse de 37 ans. Elle n'avait toutefois pu prendre part aux auditions à cause de son emploi du temps.

"Quand j'ai voulu le faire, manque de pot, ils ne m'ont plus jamais auditionnée", a-t-elle ajouté. Et aujourd'hui, Eve Angeli sait pour quelle raison la production n'a pas souhaité la faire participer au célèbre concours de danse de TF1. Lors d'un nouvel entretien avec Télé Loisirs, elle a révélé s'être entretenue avec la production.

"Selon eux, on me connaîtrait déjà trop au niveau humain. Ils préfèrent prendre des gens qui n'ont pas été exposés humainement parlant. Ou alors, il faudrait que je me renouvelle dans ma vie privée. Ce n'est pas une histoire de niveau ou d'image. Je me serais soi-disant trop exposée dans d'autres programmes selon eux. Qui d'ailleurs étaient produits par les mêmes personnes. C'est un peu bizarre...", a confié Eve Angeli que l'on a pu voir dans La Ferme célébrités (2004), La Vraie Vie d'Ève Angeli (2006), Splash (2013) ou encore La Maison du bluff (2015).

Loin d'être rancunière, Eve Angeli a conclu le sujet en admettant qu'elle trouvait le casting de la saison 9 "plutôt attractif". Pour rappel, cette année la production a misé sur Pamela Anderson, Iris Mittenaere, Carla Ginola, la chanteuse Lio, l'actrice de Tamara Héloïse Martin, l'humoristeJeanfi Janssens (Les Grosses Têtes,RTL), l'acteur de Demain nous appartient Clément Rémiens, la star de Pattaya et Taxi 5 Anouar Toubali, l'ex-footballeur Basile Boli et l'ancien rugbyman Vincent Moscato.