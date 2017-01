Evelyne Dhéliat adorée mais : "Un jour, on me demandera de tourner la page"

Evelyne Dhéliat est une personnalité particulièrement populaire du petit écran, mais cela ne l'empêche pas de garder la tête bien sur les épaules. La star de la météo de TF1 offre une analyse fine et enthousiaste de son métier pour le magazine Télé 7 Jours dont elle fait la couverture, à l'heure où une autre légende du petit écran a fait ses adieux à la pluie et le beau temps, Catherine Laborde.

Lors de son passage sur le plateau de l'émission Quotidien au mois de décembre 2016, Marion Cotillard était revenue avec plaisir sur son admiration pour Evelyne Dhéliat, qu'elle avait déjà rencontrée en 2010. Evelyne Dhéliat se confie à propos de cette belle relation : "La première fois que nous nous sommes rencontrées, c'était en 2010, lors du journal de 20 heures de TF1. Hors antenne, Marion m'avait alors lancé : 'Je vous regarde depuis que je suis toute petite. Vous avez toujours fait partie de ma vie.' Cela m'a beaucoup touchée, car c'est une actrice que j'apprécie énormément. Puis on s'est retrouvées lors de différentes réunions sur le changement climatique. A chaque fois, c'est extrêmement chaleureux."

Mais si Evelyne Dhéliat (68 ans) est consciente de sa popularité et savoure la pastille quotidienne en son honneur qu'a lancé le duo Eric et Quentin, Mission Evelyne, sur HD1, elle sait que tout a une fin. L'heureuse grand-mère de deux petits-enfants de 13 et 9 ans explique : "Je continue de profiter pleinement de ces beaux moments de partage, car je sais qu'un jour les téléspectateurs et la chaîne me demanderont de tourner la page." Et ce jour-là, elle pourra réaliser tous les voyages dont elle rêve, aller à la rencontre des autres peuples et profiter de la nature, un besoin vital pour elle.

Retrouvez l'intégralité de l'interview dans le magazine Télé 7 Jours du 21 janvier