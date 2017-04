Evelyne Dhéliat en deuil - Louis Bodin : "Son couple me faisait rêver"

Evelyne Dhéliat traverse actuellement une période ô combien difficile.

Depuis que son époux Philippe Maraninchi est décédé il y a deux semaines, la reine de la météo sur TF1 tente jour après jour de reprendre goût à la vie. Son ami et collègue Louis Bodin, qui était présent à l'enterrement pour témoigner de sa peine, a respectueusement accepté de donner de ses nouvelles lors d'un bref entretien accordé à nos confrères de Télé Star.

"Je savais que son mari était malade mais sans plus de détails. Evelyne cloisonne beaucoup. Comme moi, elle est une personne extrêmement discrète sur sa vie privée", a commencé le présentateur météo de 59 ans. Et de poursuivre sur le couple qu'elle formait avec Philippe : "C'est simple : c'est un couple qui me faisait rêver car je suis très admiratif de ces gens qui traversent les années avec une telle complémentarité et un tel amour (...) C'était un homme plein d'humour. Il adorait se présenter comme Monsieur Dhéliat ! Il savait prendre énormément de recul par rapport aux choses."

A la question de savoir s'il est en contact avec Evelyne Dhéliat dans cette période des plus difficiles pour la présentatrice, Louis Bodin a répondu : "Je lui envoie des petits messages d'amitié et de soutien. Vous savez, tout cela lui appartient. La douleur, le chagrin, la façon dont on se comporte par rapport à des événements dramatiques, c'est très personnel." Et d'ajouter : "Perdre un compagnon avec lequel on a fait une si longue route, ça doit être terrible. C'est un pan de sa vie qui s'écroule. Je me demande comment on fait avec le reste..."

Philippe Maraninchi et Evelyne Dhéliat étaient mariés depuis le 15 avril 1966. Ensemble, ils ont eu une fille, Olivia, avocate et mère de deux enfants. Le couple aurait dû fêter ses 51 ans de mariage le 15 avril 2017.