Ewan McGregor en plein divorce : Il en a marre de payer pour sa femme

Nouvel épisode dans la série du divorce qui oppose Ewan McGregor et sa femme depuis 22 ans, Eve Mavrakis. Dans ce dernier acte en date, un coup de gueule de l'acteur britannique, lequel affirmerait donner trop d'argent à son ex.

Dans des documents officiels que le site E! News dit avoir consultés, le comédien de 47 ans a "volontairement donner pour les dépenses du quotidien" à Eve ainsi qu'à leurs enfants mineurs : Jamyan, 17 ans, Esther, 16 ans et Anouk, 7 ans sont concernées, mais pas l'aînée de 22 ans, Clara. En effet, rien ne l'obligeait légalement à soutenir sa famille. Aujourd'hui, Eve et Ewan ne s'entendent plus sur le montant des paiements et n'arrivent guère à statuer si cela est suffisant ou pas. La star de Trainspotting a argué que son soutien financier a "excédé plus que ne devrait être son obligation de pension". Sauf que la chef décoratrice française pense l'inverse.

Les négociations autour du divorce ont commencé en janvier 2018 après leur rupture survenue en mai 2017. Dans les papiers du divorce, le comédien demandait la garde partagée de leurs trois enfants mineurs. Entre temps, Ewan McGregor a été vu embrassant sa partenaire de jeu dans Fargo, Mary Elizabeth Winstead. La rupture, conjuguée à cette nouvelle relation, a bouleversé la famille et notamment les enfants. Sur Instagram, Clara avait qualifié la nouvelle petite amie de son père d'"ordure", alors que sa petite Esther chantait son désespoir à la guitare.