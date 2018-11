EXCLU - Access : Comment Ahmed Sylla a pensé à donner le rôle à Princess Erika

Dès 21h, les téléspectateurs de C8 vont découvrir une nouvelle série comique portée par le jeune et populaire humoriste et comédien Ahmed Sylla. Pour Access, il a fait appel à Princess Erika pour incarner sa mère !

"C'est un super projet ! Je suis très fière d'y avoir participé parce que c'est Ahmed Sylla, c'est Allys Prod, donc déjà c'est des renois. J'aime pas dire ça mais j'aime bien dire ça en vrai. C'est Moussa Sylla, le frère d'Ahmed, et Thomas Pone qui sont un peu les piliers de l'histoire. Et je trouve que c'est bien que, à la production, à l'écriture, il y ait des personnes issues de l'immigration, comme nous, qui ne soient pas juste devant les caméras à se faire filmer. En plus je trouve que c'est un projet ambitieux tirant plus vers Platane que vers Scènes de ménages. Ahmed y est naturel, super respectueux, bien élevé, très bon acteur, il met tout le monde à l'aise, il connaît tous les techniciens...", a-t-elle confié à Purepeople.com.

Et Princess Erika, qui fait son retour à la télé après avoir notamment longuement joué dans Camping Paradis, d'ajouter concernant son rôle : "En fait, moi j'ai rencontré Ahmed dans un train. Je suis allée le voir, on s'est salués, il est respectueux des anciennes ! Quelques temps après, il m'a demandé si je voulais faire ce projet. Ça m'a flattée de pas 'castinguer' comme on dit, d'être choisie. C'est super agréable. Les gens ne pensent pas forcément à moi pour jouer ce genre de personnage et je trouve ça super que maintenant ça change."