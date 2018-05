EXCLU - Alban (Koh-Lanta) : Trahison et hypocrisie... En colère, il balance !

Lors du dernier épisode de Koh-Lanta : Le combat des héros (TF1) diffusé vendredi 4 mai 2018, les aventuriers ont dû avancer en binôme. Après avoir perdu l'épreuve d'immunité, le duo formé par Alban et Yassin a fait les frais d'une stratégie mise en place par le reste des aventuriers. Pour Purepeople.com, Alban revient sur son expérience et évoque notamment cette trahison.

Qu'est-ce qui se passe dans votre tête lorsque vous réalisez que vous êtes éliminé ?

C'est terrible. C'est la fin d'un Combat des héros et on a le sentiment qu'il ne reste plus beaucoup de héros. C'est dur parce que je quitte Koh-Lanta avec un héros. J'ai cru à l'hypocrisie de mes camarades qui ont tous mis mon nom ! Je suis allé voir Yassin en lui disant que j'étais vraiment désolé, et là il me répond : "Ne sois pas désolé, c'est moi qui suis désolé parce que si tu es sorti, c'est à cause de moi." Quand on voit les images, elles sont terribles... C'est le grand bluff comme ils disent mais moi je dirais que c'est plutôt la grande hypocrisie !

Vous attendiez-vous à une telle issue au conseil ?

Je ne m'y attendais pas du tout ! Après, on a toujours peur... Mais celui qui va confiant à un conseil n'a pas compris le concept de Koh-Lanta. On avait une chance sur trois. Il peut y avoir des colliers... Mais qu'il y ait une aussi haute trahison de Pascal envers Yassin et moi, c'est sûr qu'on ne s'y attendait pas.

Yassin ça ne s'écrit pas A-L-B-A-N !

Quand Denis Brogniart indique que vous serez en binôme, avec qui vouliez-vous faire équipe ?

Je le dis dans l'épisode, être avec Yassin c'est la meilleure donne et en même temps c'est la moins bonne ! Je suis avec un champion mais souvent les plus forts sont pris pour cible. Le jour où on a sorti Candice, le mérite a été enterré. Donc à partir de ce moment-là, je me suis dit que ça devenait dangereux. Je suis content d'avoir Yassin comme coéquipier mais en même temps je reste un peu sur mes gardes tout en me disant qu'ils n'oseraient pas le sortir. C'est finalement ce qu'ils ont fait !

Pourquoi avez-vous été pris pour cible selon vous ?

Dès l'instant où vous ouvrez un dictionnaire et que vous lisez la définition d'hypocrisie, vous comprenez tout ça ! Je crois que c'est Javier qui dit : "Bon, on est d'accord, ce soir on sort Yassin, on vote Alban !" Vous vous rendez compte de cette phrase ? Ils ont voulu me faire culpabiliser en faisant croire que Yassin sortait à cause de moi. J'espère qu'ALP et TF1 vont leur payer des cours d'orthophonistes car Yassin ça ne s'écrit pas A-L-B-A-N !

En voulez-vous à vos camarades d'avoir voté contre vous ?

Je n'en voudrai jamais à des gens de nous éliminer, c'est le principe de Koh-Lanta. Moi, qui n'ai strictement rien compris au jeu, quand je vote contre quelqu'un je vais lui dire. Par contre je leur en veux d'avoir été hypocrites envers moi et d'avoir voulu me faire culpabiliser. Et je leur en veux d'avoir tenté de casser du sucre sur mon dos et sur celui de Yassin. C'est normal de s'éliminer, il n'y aura pas douze poteaux à la fin ! Mais je leur reproche de faire de mauvais mots pour discréditer. Je pense que le public n'est pas dupe, Yassin et moi sommes les deux seuls à avoir prôné les valeurs de mérite. Le mérite est mort, vive le mérite ! Je suis naïf : vouloir prôner des valeurs dans Koh-Lanta, c'est ne rien comprendre au mode de jeu.

L'enfer, c'est les autres

Yassin a fini par chercher un collier, pourquoi pas vous ?

Je n'étais pas si serein. Mais la vraie question qui se pose c'est, si j'avais un collier est-ce que je le sortirais ? Je ne me sentais pas plus en danger que d'autres. Donc je ne pense pas honnêtement que si j'avais eu un collier je l'aurais sorti.

Qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous sur le camp : la faim, le manque d'hygiène ou le manque des proches ?

Aucun des trois ! Pour ce qui est de la faim, j'aurais pu rester quatre mois comme ça. L'amour que je porte à ma famille est en fait une force et question hygiène, c'est comme dans une porcherie, on sent tous mauvais donc à un moment donné on ne sent plus l'odeur ! L'enfer, c'est les autres comme dirait Sartre.

Avez-vous perdu du poids ?

J'ai perdu une dizaine de kilos. C'est normal quand on est privé de riz et qu'on mange relativement peu, même si je remercie les crabes de terre de nous nourrir. J'en ai repris plus d'ailleurs. Quand vous avez manqué de quelque chose, vous en abusez. L'estomac ne comprend d'ailleurs pas ce qui se passe, vous avez beaucoup de problèmes gastriques et vous vomissez beaucoup les premiers jours. Il ne faut pas croire que Koh-Lanta c'est un régime parce que quand vous sortez vous mangez tout et n'importe quoi. Au bout de quelques mois, on se dit qu'il faut faire attention si on ne veut pas finir comme Javier (rires). C'est de l'humour, j'espère qu'il le prendra bien !

Que retenez-vous de cette seconde aventure ?

C'est que du positif ! J'ai eu la chance de faire deux fois Koh-Lanta en quatre ans. Ma plus belle aventure était la première. Sur ce Combat des héros, j'ai découvert qu'il y avait des héros, des stratèges et que ce n'est pas parce que j'ai été éliminé que les autres sont à jeter. Ils se sont battus avec leurs armes.

Qui voyez-vous gagnant de cette édition ?

Je n'ai plus aucun favori, je m'en fiche royalement. Par contre mon vote final sera tourné vers celui qui a gagné le plus de totems et surtout celui qui a montré une qualité de coeur qui se fait de plus en plus rare sur Koh-Lanta. C'est important que le gagnant ou la gagnante de Koh-Lanta partage ces valeurs.

