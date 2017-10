EXCLU : Alexia et Fabien de L'amour est dans le pré, la rupture !

C'est une bien triste nouvelle que nous avons apprise. Fabien, céréalier dans l'Indre et candidat de la saison 4 de L'amour est dans le pré (M6, en 2009), et Alexia se sont séparés en juin dernier après sept ans de relation. Une rupture sur laquelle la jeune femme s'est épanchée en exclusivité pour Purepeople.

On a ainsi appris que c'est la belle brune qui a mis un terme à leur histoire d'amour : "Deux enfants et une maison plus tard, ça ne va plus, donc on arrête tout et chacun fait son chemin. On avait une incompatibilité de caractères. On était deux personnes totalement différentes donc même si on avait beau essayer d'aller dans le même sens, ça n'allait plus."

Fort heureusement, leurs filles – Kiara (5 ans) et Lara (2 ans) – ont plutôt bien pris la nouvelle : "La petite a 2 ans, donc elle ne comprend pas trop et l'accepte très bien. La grande a 5 ans, c'est un peu plus dur mais dans l'ensemble, ça va." Autre bonne nouvelle, les anciens tourtereaux sont restés en très bons termes et sont "limite des amis" comme nous l'a expliqué Alexia : "On s'entend mieux maintenant qu'avant. Il n'y a pas la pression du quotidien et comme on n'attend plus rien l'un de l'autre, ça se passe super bien. Donc c'était un mal pour un bien."

Depuis, l'ancienne prétendante de Fabien a retrouvé l'amour : "C'est tout récent. Ça se passe parfaitement bien. C'est l'opposé de mon ex, j'ai fait exprès de choisir quelqu'un qui n'avait rien à voir. Il est super attentionné, super gentil... Des choses que je n'avais pas forcément avant. On va voir ce que ça donne."

De son côté, Fabien, qui est toujours célibataire, "accuse le coup" mais il est prêt à refaire sa vie : "Il ne sait pas s'il veut retourner faire L'amour est dans le pré du coup (rires)."

Pour rappel, Alexia avait envoyé une lettre à Fabien après la diffusion de l'émission. Un courrier qui n'était pas passé inaperçu. Très vite, l'agriculteur a donc contacté la jeune femme. Et l'ancien couple a mis... huit mois avant de se rencontrer. Mais une fois le pas sauté, ils ne se sont plus quittés... jusqu'en juin dernier.

