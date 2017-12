EXCLU – Christian Quesada : Relation avec son ex-femme, mariage... Il se confie

Jeudi 30 novembre 2017, Purepeople recevait Christian Quesada à l'occasion d'un Facebook Live. L'ancien Maître de midi des 12 Coups de midi (TF1) venait faire la promotion de son autobiographie Le Maître de midi (aux éditions Les Arènes). Mais il n'a pas échappé à des questions sur sa vie privée. Notamment sur son ex-femme, avec laquelle il est toujours en contact : "Ça se passe bien, je n'ai aucun problème avec elle."

Sans surprise, elle a suivi attentivement son parcours pendant et après l'émission : "Elle a été très satisfaite de mon évolution car au moment où j'ai participé aux 12 Coups de midi, j'étais dans une situation difficile. Elle en est très fière et elle s'occupe très bien de mes enfants [Clément, 6 ans, et Robin, 7 ans, NDLR]"

Si Les 12 Coups de midi lui a permis de changer de vie, elle lui a également permis de rencontrer l'amour : "Je l'ai connue grâce à l'émission. Si je n'avais pas participé aux 12 Coups, je ne l'aurais certainement jamais croisée. On est très heureux ensemble. On veut rester discrets car on n'a pas spécialement envie de nous exposer. Elle vit bien ma notoriété."

Toutefois, cela lui arrive d'être un peu jalouse en découvrant les lettres d'amour qu'il reçoit parfois. "Mais elle sait que je suis fidèle à 100%", a précisé Christian Quesada. Et de conclure qu'il n'a pas prévu de se remarier.

Propos exclusifs ne pouvant être repris sans la mention Purepeople.com.