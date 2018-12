EXCLU - Emily Blunt : Sa fille face à Mary Poppins, "c'est surréaliste"

Plus de cinquante ans après le premier film Mary Poppins, les studios Disney et le réalisateur américain Rob Marshall se sont lancé le défi d'imaginer une suite à ce grand classique des comédies musicales. Et pour reprendre un rôle aussi iconique que celui interprété par Julie Andrews, c'est l'actrice britanno-américaine Emily Blunt qui a relevé le challenge.

En attendant la sortie du film le 19 décembre 2018 en France, Purepeople est allé à la rencontre du casting lors de l'avant-première donnée à Paris, lundi dernier. L'occasion pour le réalisateur, le producteur John deLuca et les deux acteurs principaux de répondre à nos quelques questions. L'actrice qui a déjà joué pour Rob Marshall dans le film Into The Woods nous a notamment confié avoir été touchée en montrant le film à sa fille aînée, Hazel (4 ans) : "C'est surréaliste de voir quel à point c'est agréable de la voir le découvrir." Sa cadette, Violet (2 ans), va devoir attendre un peu avant de pouvoir découvrir sa mère en nounou aussi excentrique qu'attachante.

Son camarade de tournage, Lin-Manuel Miranda, nous a quant à lui révélé que son fils aîné Sebastian (4 ans), a été sa plus grande source d'inspiration pour son personnage : "Mon fils devait avoir 2 ans quand on a commencé à faire le film (...). Mon personnage est d'une certaine façon encore lié à son côté enfantin et à son imagination, et ce sont les meilleures recherches que vous pouvez faire sur ce sujet."



Le Retour de Mary Poppins de Rob Marshall, le 19 décembre 2018 au cinéma.