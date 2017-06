EXCLU - Julien Castaldi séparé de Ludivine: Possessivité, jalousie... Il se confie

Depuis trois mois, Julien Castaldi fait partie de l'équipe du Mad Mag de NRJ12. Vendredi 16 juin, le chroniqueur de 20 ans fêtera la 300ème du programme sur la chaîne. A côté de sa vie professionnelle, le fils de Benjamin Castaldi a récemment révélé avoir rompu avec Ludivine Birker, candidate des Princes de l'amour 4. Lors d'un entretien exclusif accordé à Purepeople.com, la nouvelle recrue de NRJ12 s'est exprimée sur sa rupture avec la jolie blonde.

On a appris votre rupture avec Ludivine Birker. Que s'est-il passé ?

"Côté sentimental c'est un peu tumultueux en ce moment. Mais en même temps j'ai 20 ans.

Ça se passait bien, j'ai eu une belle relation avec elle. Ça arrive à tout le monde de se tromper, je me suis trompé."

Pouvez-vous nous en dire plus ?

"Ludivine et moi on n'a peut-être pas la même définition du mot amour. Moi je ne savais pas qu'amour rimait avec possession et jalousie mais bon après... Ça a été vite, ça a été fort et ça a été fini. Evidemment il s'est passé quelque chose mais ça restera dans mon intimité. Je ne suis pas le genre de personne qui explique ses problèmes personnels à tout-va. J'estime qu'à 20 ans je n'ai pas besoin d'avoir l'accord de mes parents ou du public pour me séparer d'une personne avec qui je ne suis pas vraiment heureux, pas vraiment moi. Il y a eu une fracture entre elle et moi. Je ne lui en veux pas, c'est une personne bien et je lui souhaite tout le bonheur. Chacun sa vie, chacun sa route. Il faut respecter ça."

Vous avez été confronté à des rumeurs d'infidélité...

"Les rumeurs d'infidélité sont mensongères. C'est juste pour faire du buzz. Et ça je ne suis pas d'accord. Dans la famille on a tous nos défauts, on est ce qu'on est mais, mentir et des conneries comme ça, ça ne me fait pas rire. Si on ne me croit pas, on ne me croit pas. Moi je sais que je peux me regarder dans le miroir et sourire. Donc l'infidélité c'est des conneries."

Aujourd'hui, êtes-vous prêt à retrouver l'amour ? Quel est votre style de fille ?

"On n'est jamais prêt à trouver l'amour je pense que ça nous tombe dessus comme ça. Je laisse la vie faire son oeuvre. Mon style de fille c'est les filles naturelles, jolies, drôles, qui ont un coeur, de la légèreté. J'ai besoin de légèreté dans ma vie, je trouve que la vie est trop brute."

