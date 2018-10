Exclu - Lambert Wilson, ses souvenirs de voyages insolites : "J'aime avoir peur"

Que ce soit avec Greenpeace pour un voyage engagé en Guyane ou pour un tournage en Antarctique, Lambert Wilson se révèle être un homme tout terrain. Profitant de la diffusion de la nouvelle saison des Trésors vus du ciel, pour laquelle il prête sa voix, Purepeople a parlé aventures exotiques avec l'acteur. L'occasion pour la star de nous raconter quelques anecdotes vécues aux quatre coins du monde.

"J'aime bien l'aventure et j'aime avoir peur donc quand il se passe des choses inattendues, je trouve ça plutôt marrant, nous explique le comédien de 60 ans. Je me souviens d'un tournage au Costa Rica où ma mère était venue me rendre visite. On était partis à travers la jungle et il y avait eu un glissement de terrain. Le pont qui devait nous emmener à la capitale avait été arraché et on a fait un grand détour dans un pays qu'on ne connaissait pas du tout. Mais on s'est dit que c'était excitant !"