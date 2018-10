EXCLU – Maeva Coucke fière d'Iris Mittenaere dans DALS 9 : "Elle est parfaite"

Le 29 septembre 2018, TF1 donnait le coup d'envoi de Danse avec les stars 9. Une saison à laquelle Iris Mittenaere participe. Miss France et Miss Univers 2016 partage cette belle aventure avec Anthony Colette et impressionne très souvent les membres du jury, ainsi que ses proches qui ne tarissent pas d'éloges à son sujet. Après Camille Cerf (Miss France 2015), c'est au tour de Maeva Coucke (Miss France 2018) de lui apporter son soutien.

"Elle est parfaite dans ses prestations. Samedi dernier, elle a terminé première du classement. Plus les semaines passent et plus on la voit grandir et s'ouvrir, parce qu'on dit beaucoup qu'à travers la danse, on s'ouvre. Elle le fait de mieux en mieux. On commence à voir une danseuse en elle, on dirait presque une danseuse professionnelle. Elle continue de progresser et c'est génial", a confié la jolie rousse de 24 ans à Purepeople.

Elle a ensuite admis qu'elle aimerait beaucoup un jour tenter l'aventure : "J'adorerais. J'aime bien ce programme. Le fait de prendre une personnalité qui ne sait pas forcément danser ou qui a peut-être des bases et de la faire progresser, je trouve ça assez génial. Pour ma part, j'aimerais bien savoir vraiment danser." La production de l'émission est prévenue !

