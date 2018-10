EXCLU – Marc-Olivier Fogiel, les attaques de Thierry Ardisson : "Je le plains..."

Mercredi 10 octobre 2018, Marc-Olivier Fogiel était l'invité de Purepeople.com à l'occasion de la sortie de son livre Qu'est-ce qu'elle a ma famille ? paru le 3 octobre dernier chez Grasset.

Après avoir évoqué sans tabou sa vie de famille et son recours à la gestation pour autrui (GPA) pour accueillir ses petites filles Mila (7 ans) et Lily (5 ans), l'animateur du Divan sur France 3 et de RTL Soir et d'On refait le monde sur RTL a accepté d'aborder des sujets plus légers... comme son entente avec Thierry Ardisson qui connaît des hauts et des bas.

Le compagnon du photographe François Roleants a ainsi commenté à propos de l'homme en noir : "Thierry Ardisson, on a été amis, on a été ennemis, aujourd'hui on ne se voit pas beaucoup... Il ne peut pas s'empêcher d'en remettre une couche à chaque fois. J'ai lu une interview récemment dans Le Parisien, super d'ailleurs, où il refaisait encore une fois l'histoire totalement fausse de mon arrivée chez France Télévisions (...) et où il a dit un truc du style 'De toute façon, il n'était pas doué à la télé'. Il ne peut pas s'en empêcher."

Philosophe, Marc-Olivier Fogiel a toutefois assuré que ces remarques déplacées ne le heurtaient plus du tout. "Il est comme ça, ça fait partie de son charme aussi, c'est ce qui fait qu'il fait de bonnes émissions à la télé, ce côté poil à gratter. Après, de temps en temps, je le plains, s'il en est encore avec ces énervements là à 70 balais, il devrait aspirer à plus de sérénité", a-t-il statué avant de poursuivre : "J'aime bien sa femme Audrey Crespo-Mara, je pense qu'elle lui fait beaucoup de bien malgré tout. L'interview qu'il a donnée au Parisien, elle ne devait pas être là."

Une interview à retrouver en intégralité ci-dessous :