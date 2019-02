EXCLU – Meghan Markle porte une marque de bijoux française, les ventes explosent

Le 25 février dernier, Meghan Markle et le prince Harry achevaient leur voyage au Maroc par une virée shopping dans les Jardins andalous de Rabat. Comme à chacune de ses apparitions, le look de la duchesse de Sussex a été scruté dans les moindres détails. Et pour accompagner sa robe plissée Loyd/Ford, son blazer Aritzia Babaton et ses chaussures Manolo Blahnik, la future maman avait misé sur une jolie paire de boucles d'oreilles en or créée par la marque française Gas Bijoux.