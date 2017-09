EXCLU – Mél (Koh-Lanta Fidji) : "Mon père m'a recontactée"

Vendredi 15 septembre, Mél a été éliminée de Koh-Lanta Fidji. Lors du Conseil, la jeune femme de 25 ans a fondu en larmes en évoquant l'absence de son père et sa volonté de lui prouver qu'elle pouvait se débrouiller seule. Dans un entretien qu'elle nous a accordé, elle accepte d'en dire plus et de nous révéler si leur relation a évolué.

La candidate au caractère bien trempé ne le cache pas, entre elle et son père ça a été compliqué. En plus de participer à Koh-Lanta pour se prouver des choses à elle-même, c'est aussi pour lui qu'elle s'est inscrite. Elle explique : "Ça faisait quelques année que ça n'allait plus entre nous. J'ai eu une adolescence difficile, nos rapports ont été compliqués. Je me suis dit qu'en me voyant il reprendrait peut-être contact et qu'on pourrait repartir sur de bonnes bases."

Et c'est exactement ce qu'il s'est passé. Le père de Mél a vu le portrait de sa fille sur internet, avant la diffusion du programme. "Il m'a envoyé un message pour qu'on se reparle. On n'en est pas à aller au restaurant ensemble mais on fait les choses petit à petit", poursuit-elle. On lui souhaite que leur relation continue d'évoluer dans le bon sens.

