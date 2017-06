EXCLU – Sébastien (Koh-Lanta Cambodge) : Son favori pour la finale est...

Sébastien a été éliminé aux portes de la finale de Koh-Lanta Cambodge. Pour Purepeople.com, le naufragé est revenu sur son aventure et nous a confié quel candidat il aimerait voir gagner la finale de cette édition...

Aviez-vous déjà postulé pour participer à Koh-Lanta ?

"Oui, en 2011. J'étais allé jusqu'à la première étape du casting filmé et puis cette année ça a fonctionné. J'ai eu de la chance. Je suis tombé sur l'appel aux casting un peu par hasard, en me baladant sur Internet. J'ai postulé et ça a fonctionné. J'ai franchi les étapes les unes après les autres et j'ai reçu un coup de fil qui m'a annoncé que je faisais partie des candidats de cette saison."

Pourquoi avoir conclu une alliance avec Vincent, Claire et Clémentine ?

"Dans l'aventure on a besoin d'être accompagné. Dans Koh-Lanta on est obligé d'avoir des alliés pour avancer. Comme dans la vie, j'ai besoin d'être entouré de gens de confiance, de personnes à qui je peux me confier et j'étais en confiance avec ces personnes-là."

Pourtant, vous avez regretté ne pas avoir inclus Frédéric dans ce pacte...

"Nous ne sommes que quatre à pouvoir aller à l'orientation et nous étions déjà quatre à avoir pactisé. Après, les liens entre les personnes évoluent au cours de l'aventure. Je suis devenu de plus en plus proche de Frédéric. On s'entendait vraiment super bien et ça m'embêtait de ne pas être totalement franc avec lui alors je lui ai révélé cette alliance. Ce n'était stratégiquement peut-être pas bien joué mais l'affect a pris le dessus. Le confort que nous avons passé ensemble nous a aussi rapprochés, c'était relativement fort. On a vécu un beau moment ensemble et du coup je n'ai pas pu faire autrement que de lui en parler."

Comment vivez-vous le fait d'avoir été éliminé aux portes de la finale ?

"C'est un sentiment très ambiguë parce que forcément on a envie d'aller au bout de l'aventure et comme on n'est pas loin du bout c'est très frustrant. Mais, en même temps, j'étais super content de mon aventure. C'était vraiment bizarre... J'étais à la fois très déçu et à la fois content. C'était vraiment étrange et déroutant comme sentiment."

Qu'est-ce qui a été le plus dur à vivre ?

"D'être complètement coupé des proches. Ce n'est pas tant l'éloignement. C'est le fait de ne pas avoir de nouvelles, de ne pas pouvoir en donner. Quand on regarde l'émission on se dit que ça ne fait pas si longtemps que ça que les aventuriers sont partis et qu'à leur place on ne pleurerait pas. Mais, là-bas, on se rend compte que la notion du temps est différente et que les émotions sont décuplées. A chaque moment où je me suis dit que je n'allais pas pleurer et bien j'ai pleuré. Sinon, j'ai plutôt bien géré tout le reste."

La finale est diffusée le 16 juin prochain, qui aimeriez-vous voir gagner le jeu ?

"Mon coeur penche plus pour Vincent. C'est celui avec qui j'ai le plus d'affinités. Après, je pense qu'ils ont tous leurs cartes à jouer. Mais, objectivement, mon choix de coeur est Vincent. Même si je me suis très bien entendu avec Clémentine, Mathilde et Frédéric, c'est lui que j'aimerais voir gagner Koh-lanta."

Et si on vous proposait de participer à une édition All Stars ?

"Je serais tout à fait prêt à y retourner. Après, je ne sais pas si pareil pour tout le monde mais moi j'ai tendance à toujours voir le positif. J'oublie assez rapidement les côtés négatifs du coup, là j'ai en mémoire tout ce qu'il y a de bien dans Koh-Lanta. Donc oui, je partirais avec plaisir ! Et puis maintenant je sais à quoi m'attendre. Je ferais donc en sorte de me préparer pour être au top."

Propos exclusifs ne pouvant être repris dans la mention Purepeople.com.