EXCLU – Victor (Top Chef 2018) critiqué : "Je suis extrêmement déçu..."

Mercredi 25 avril 2018, après plus de douze semaines de compétition, Victor affrontera Camille en finale de Top Chef 2018 (M6). Quelques heures avant la diffusion de l'ultime épisode de la saison, le jeune Parisien de 27 ans livre ses impressions.

Qu'est-ce que ça fait d'être en finale ?

C'est un peu un choc en quelque sorte parce que je suis arrivé dans le concours avec beaucoup de doutes et d'incertitudes. Plus j'avançais, plus ça s'estompait. La finale, ça n'a jamais été un but en soi. Je visais les cinq derniers, moi, donc c'est une très belle surprise !

Quel est votre état d'esprit ?

Je sais qu'on va tous les deux proposer quelque chose de totalement différent. De mon côté, ça va être quelque chose avec une personnalité marquée, tandis que Camille sera peut-être plus sur la sécurité et une exécution parfaite. Perdre ne m'empêchera pas de dormir. Ce qui m'empêcherait éventuellement de dormir, ce serait de rater ma finale dans le sens où des gens attendraient trop longtemps avant d'être servis...

Lequel de vous deux a le plus ses chances, selon vous ?

Camille est le grand favori. Il a ses chefs derrière lui, moi je me suis préparé dans la cuisine de ma mère. Et puis il est sur sa lancée... Mais il ne faut pas non plus me sous-estimer. Je vais tout faire pour tirer mon épingle du jeu.

Qu'avez-vous à répondre aux critiques des internautes estimant que vous n'avez pas votre place en finale ?

Je trouve que les gens retournent très vite leur veste parce que depuis le départ de Mathew, ils étaient nombreux à souhaiter une finale entre Camille et moi. J'étais donc très surpris de voir ces remontrances. Il y a autre chose aussi, c'est que Top Chef existe depuis neuf saisons et si c'était toujours les mêmes plats, les gens se lasseraient. Je suis extrêmement déçu de ces critiques mais d'un autre côté, je m'en moque un peu car ils n'ont rien compris à ce qu'on a tous voulu faire : présenter quelque chose de nouveau. Penser que la créativité n'a pas sa place dans le concours est une erreur grossière et un manque d'intelligence.

Camille a confié être souvent arrêté et reconnu dans la rue... C'est pareil pour vous ?

Il a toute sa région derrière lui, c'est un vrai représentant du Nord. Ici à Paris, on me reconnaît mais sans plus. Mais c'est tant mieux pour moi parce que je pense que je n'aurais pas très bien vécu de me faire arrêter toutes les 30 secondes. Je n'ai pas fait Top Chef pour devenir une star. Je pourrais en revanche éventuellement profiter d'une certaine médiatisation pour certains projets.

Avez-vous gardé contact avec Philippe Etchebest ?

Oui bien sûr ! Camille et le chef se sont vraiment retrouvés l'un dans l'autre. Moi c'est vrai que je suis très différent du type de cursus Meilleur Ouvrier de France. Ce n'est pas quelque chose qui me fait vibrer, ce concours. Si Philippe Etchebest me demande de l'appeler et de lui donner des nouvelles, c'est ce que je ferai. Mais c'est vrai que ce n'est pas la même relation qu'il entretient avec Camille.

Quels sont vos projets ?

Pour l'instant, je n'ai rien, je suis ouvert à toute proposition. Après, j'ai des idées, pourquoi pas ouvrir un restaurant en crowdfunding... Ce serait un lieu de vie avec un peu de social dedans, c'est-à-dire pouvoir une fois par mois ou une fois par semaine permettre aux plus démunis de bénéficier d'un repas au préalable payé par quelqu'un de plus aisé. Je pense aussi à quelques concepts télévisés, je ne peux pour l'instant pas trop en parler. Mais après cette bonne expérience dans Top Chef, ça me plairait bien de refaire de la télé.

