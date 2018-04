Top Chef 2018 : Adrien éliminé, Camille et Victor en finale !

Après plusieurs semaines de compétition et les éliminations d'Ella, Thibaud, Franck, Jérémy, Franckelie, Justine, Tara, Thibault, Geoffrey, Mathew, Vincent puis Clément la semaine dernière, l'heure est à la demi-finale ! Adrien, Camille et Victor, tous les trois encore en lice, espèrent gagner leur ticket pour la finale mais l'un d'entre eux ne réalisera pas son rêve... Pour cette soirée exceptionnelle, chaque candidat a imaginé sa propre épreuve qu'il imposera aux autres.

L'épreuve de Victor

Le candidat de la brigade Philippe Etchebest a imaginé une épreuve originale... en pleine forêt ! Il demande ainsi à ses camarades de réaliser un plat gastronomique de poisson avec du feu "et rien d'autre", le tout en deux heures. L'objectif pour Camille et Adrien est simple : battre Victor et remporter un point.

Victor s'inspire de son tour du monde et décide de cuisiner sa lotte au curanto, comme il l'a appris au Chili. Le principe est simple, le poisson est cuit sous terre avec de la braise et recouvert de mousse ! En accompagnements, le candidat propose des cerfeuils tubéreux, des artichauts, des palourdes, un jus de clémentines brûlées à l'huile de charbon. Alors qu'il partait confiant, Victor se rend compte que sa lotte n'a pas cuit ! Pas de quoi le décourager, il coupe le poisson en morceaux et recommence l'opération.

De son côté, Adrien galère un peu plus. Pas du tout à l'aise loin du confort de sa cuisine, il tente tant bien que mal de relever le défi. Sa recette est la suivante : lieu jaune poché dans un bouillon de gingembre, coques et couteaux, choux chinois et poireaux. Le souci est qu'il ne parte pas du tout sur une cuisson fumée... Michel Sarran, son chef de brigade, le recadre. Adrien décide alors de cuire son poireau dans la braise et son poisson à l'étouffée puis sur de la pierre de volcan.

Camille est motivé, bien qu'un peu perdu. Malgré la difficulté, il se lance et propose sa recette : rouget cuit dans une feuille de bambou avec des feuilles de vigne, condiment gingembre, coriandre, basilic. En accompagnements, le jeune cuisinier prépare des coeurs de poireau brûlé, des cerfeuils tubéreux cuits avec leur peau, des marrons grillés, un écrasé de céleri et des morceaux de céleri confits. Sur l'avis de Philippe Etchebest, Camille réalise une sauce en plus avec les arêtes, le foie et la tête du poisson !

L'heure est à la dégustation pour Hélène Darroze, Jean-François Piège et Olivier Bellin, chef 2 étoiles. La cuisson du poisson de Victor laisse malheureusement à désirer et les chefs ont préféré les plats de Camille et d'Adrien, qui remportent tous les deux un point.

L'épreuve de Camille

Le second candidat de la team Etchebest annonce à son tour son épreuve : réaliser un arlequin de pâtes avec au minimum quatre couleurs et des colorants naturels. Une épreuve du concours du MOF (Meilleur Ouvrier de France) très technique que Camille maîtrise.

Camille a déjà réalisé des arlequins de pâtes et compte bien ne laisser aucune chance à ses camarades. Ainsi, il se lance dans un cannelloni de langoustines de quatre couleurs, du choux vert, de l'oignon, du lard et du lomo, une charcuterie ibérique. Le tout sera accompagné d'un jus de langoustines. Alors qu'il partait serein, Camille se rend compte que sa pâte, trop sèche, ne colle pas... Finalement, il parvient à rectifier le tir.

Adrien, technicien tout comme Camille, part sur une grosse raviole unique de langoustines de quatre couleurs : betterave pour le rouge, curcuma pour le jaune, cresson pour le vert et encre de seiche pour le noir. À cela, il ajoute une sauce faite de bisques de langoustines à la citronnelle. À l'inverse de Camille, Adrien se rend compte que sa pâte est trop humide. Il ajoute de la farine de semoule pour sécher le tout et obtenir une structure parfaite. Tout finit donc par s'arranger !

De son côté, Victor est beaucoup moins serein. Et pour cause, il n'a jamais eu l'occasion de réaliser de raviole. Aujourd'hui, il part alors sur une raviole de fruits de mer de quatre couleurs : nature, tomate, encre de seiche et cresson. Le tout accompagné de champignons et d'écume d'herbes. Alors qu'il ne maîtrise pas du tout la technique, Victor prend plus de temps que ses camarades et se décourage. Il finit par "limiter la casse"...

Lors de la dégustation, Hélène Darroze, Jean-François Piège et Simone Zanoni, chef italien 1 étoile, ont préféré l'assiette de Camille à celles de Victor et Adrien. Défi relevé pour le candidat !

L'épreuve d'Adrien

Chef adepte de la tradition et de la technique, Adrien lance un défi à ses camarades en leur demandant de réaliser un pithiviers gastronomique à trois étages avec trois protéines différentes à l'intérieur et une garniture pour chaque assiette, rien que ça !

Sûr de lui, Adrien se lance dans la préparation laborieuse de son pithiviers. Sa recette est la suivante : foie gras, colvert, pigeon liés avec une farce de canard et enrobés d'une feuille de chou. Le tout aromatisé avec céleri, compotes d'échalote et carottes. Côté garniture, le dernier candidat de l'équipe de Michel Sarran part sur une note fruitée et propose des poires, des groseilles et du raisin.

De son côté, Camille connaît également bien le pithiviers, au grand dam d'Adrien... Ce fils de boucher réalise alors la recette suivante : farce porc, sot-l'y-laisse, champignons et pistaches, suprêmes de caille, foie gras et épinards. Pour ce qui est de la garniture, Camille propose un panais rôti accompagné de sa crème de panais au café. Une recette "très bien pensée" pour Philippe Etchebest qui espère que son poulain remportera l'épreuve.

Victor semble beaucoup moins serein. "Je me sens anxieux, je ne sais pas par où commencer", lance-t-il alors. Il faut dire que, contrairement à ses camarades, il est loin de maîtriser l'exercice... Le cuisinier se lance alors sur la recette suivante : colvert, caille et foie gras, farce de coeur et de foie gras de canard. Conscient que sa valeur ajoutée est sa créativité, Victor décide d'ajouter des champignons, des raisins, de la poire, du citron, de l'orange et du persil dans sa farce.

À la dégustation, Hélène Darroze, Jean-François Piège et Gilles Goujon, MOF et chef 3 étoiles, préfèrent les assiettes de Camille et Victor, qui remportent chacun un point !

Camille est déjà qualifié pour la finale tandis que Adrien et Victor sont ainsi à égalité. Hélène Darroze et Jean-François Piège ont la lourde charge de désigner celui qui affrontera Camille en finale. Le duo a tranché : c'est Adrien qui est éliminé ! La finale se jouera entre Victor et Camille, deux membres de la brigade Philippe Etchebest !