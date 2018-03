Top Chef 2018 : Geoffrey éliminé, Vincent de retour et déterminé !

Depuis le coup d'envoi de Top Chef 2018 (M6), plusieurs candidats ont été éliminés. Ainsi, après les départs d'Ella, Thibaud, Franck, Jérémy, Franckelie, Justine, Tara, Thibault puis Vincent la semaine passée, un nouveau candidat a quitté l'aventure lors de l'épisode 8 diffusé mercredi 21 mars.

Les éliminés font leur retour pour Jean-François Piège

Alors que Philippe Etchebest, Michel Sarran et Hélène Darroze ne comptent plus que deux candidats chacun dans leur brigade, les cartes vont être redistribuées. Les chefs ont en effet la possibilité de faire revenir un ancien candidat dans le concours ! Trois éliminés vont alors tenter de relever un défi de taille lancé par Jean-François Piège : réaliser un plat gourmand... sans matière grasse ! Hélène Darroze a choisi de faire revenir Thibault le temps d'une épreuve ou plus, Michel Sarran a fait appel à Vincent et Philippe Etchebest laisse une seconde chance à Jérémy. Les trois chefs de brigade dégusteront à l'aveugle les plats et décideront ainsi quel candidat réintégrera le jeu.

Thibault fait équipe avec Clément pour cette épreuve. Ils partent sur un effiloché de filets de poulet et son consommé, du chou romanesco et des spaghetti de légumes. Alors que Jean-François Piège ne semble pas convaincu, le duo ajoute une crème de légumes pour le côté gourmand.

Vincent peut compter sur Mathew pour relever le défi avec lui. Leur recette est la suivante : de la volaille pochée, des chips de peau de volaille, des légumes et un jus de céleri aromatisé. Même constat pour Jean-François Piège qui ne voit pas le gourmand du plat. Leur solution ? L'eau de coco ! Une idée qui plaît au chef.

Jérémy a choisi de cuisiner avec Camille. Le duo prépare du turbo poché au bouillon thaï, des pickles d'oignons, des pâtissons et de la crème de laitue. Jérémy, éliminé en deuxième semaine, semble légèrement perdu. Le candidat finit par se reprendre et propose même des chips de légumes, une idée audacieuse qui pourrait bien faire la différence.

À la dégustation, Philippe Etchebest, Michel Sarran et Hélène Darroze ont préféré l'assiette de Vincent et Mathew. Vincent réintègre alors l'aventure pour le plus grand bonheur de son chef de brigade, Michel Sarran.

Du sucré au salé, il n'y a qu'un pas

Pour cette seconde partie d'épisode, les sept candidats encore en lice vont se frotter à une épreuve mythique de Top Chef : le trompe-l'oeil ! Ils vont devoir réaliser soit un plat salé ayant l'apparence d'un dessert soit un dessert ayant l'apparence d'un plat salé. Guy Krenzer, chef doublement Meilleur Ouvrier de France, jugera les candidats sur cette épreuve. Deux cuisiniers se retrouveront en dernière chance : celui qui proposera l'assiette la moins convaincante esthétiquement et celui qui n'aura pas su séduire par le goût de son plat.

Vincent (brigade Michel Sarran) réalise un camembert qui sera en réalité composé d'une meringue italienne de fromage blanc et agrumes, un biscuit dacquoise et de la peau de lait. C'est officiel, Vincent est de retour dans la compétition et il a bien l'intention d'aller le plus loin possible !

Mathew (brigade Michel Sarran) propose une fausse forêt noire à base de billes de betteraves, brunoise de betteraves, sponge cake balsamique et seigle puis crème de chèvre. Une recette qui séduit Michel Sarran, ravi de voir Mathew aussi enthousiaste lors de l'épreuve.

Adrien (brigade Michel Sarran) décide de travailler le cèpe. Sa recette est la suivante : poire confite farcie d'une mousse de thé matcha, gâteau et sa poudre de chocolat, sponge cake. Une proposition légèrement trop ambitieuse côté visuel, et pas assez côté goût pour Michel Sarran. Adrien galère mais finit par trouver une solution : il ajoute une crème et un peu de sa chantilly au thé matcha.

Camille (brigade Philippe Etchebest) part sur une pomme d'amour composée d'une mousse d'oignons-cacahuètes, farcie de champignons-lards-oignons et un crumble de parmesan. Après un léger accident et une belle frayeur lors du nappage, Camille s'en sort bien !

Victor (brigade Philippe Etchebest) va tenter d'impressionner avec une fausse tarte au citron meringuée. Le candidat réalise alors une crème de moules, un insert de moules-citron-persil, une meringue de jus de moules et une pâte sablée thym-citron. Malgré quelques soucis notamment de timing, Victor se reprend et propose sa tarte au citron.

Geoffrey (brigade Hélène Darroze) propose une moules-frites façon île flottante. Sa recette est la suivante : moules marinières, crèmes de pomme de terre, blanc en neige à la pulpe de moule, caramel de céleri, tuiles de pomme de terre. Une idée qui séduit largement Hélène Darroze !

Clément (brigade Hélène Darroze) s'inspire du temps où il a travaillé en Angleterre et tente un tea time composé d'un bouillon de légumes, d'un cake pommes-noisettes, d'une terrine chèvre-betterave, d'un choux champignon-noix et son craquelin de parmesan. Le défi de Clément ? Faire passer le sucré pour du salé et inversement ! En difficulté lors des dernières minutes, Clément est aidé par Geoffrey. Un bel esprit d'équipe.

À la dégustation, le chef Guy Krenzer n'est pas convaincu par le visuel de l'assiette de Geoffrey. Puis, après avoir goûté les différents plats et desserts, le chef a désigné l'assiette de Mathew comme la moins convaincante. Geoffrey et Mathew vont directement en dernière chance.

Dernière chance

Une dernière chance un peu particulière pour ce nouvel épisode. Alors que les brigades de Michel Sarran et Philippe Etchebest comptent deux candidats, celle d'Hélène Darroze n'est pour l'instant composée que de Clément, son camarade Geoffrey n'étant pas certain de revenir. Le candidat, parmi Mathew et Geoffrey, qui remportera l'épreuve de la dernière chance réintègrera directement la brigade rouge ! De ce fait, Hélène Darroze sera elle et elle seule juge de l'épreuve... à l'aveugle ! Elle ne dégustera qu'une seule bouchée, sans voir le plat, et décidera de là quel candidat continue le jeu. Geoffrey et Mathew ont une heure pour réaliser le meilleur plat sur le thème du cabillaud.

Recette de Geoffrey : cabillaud mariné dans un jus, poires, pommes, fenouil, croustillant de pomme de terre.

Recette de Mathew : cabillaud poché et laqué au jus d'herbes, sauce curry vert, spaghetti de pomme de terre, ravioles de pommes, tartare de cabillaud et caviar.

Les yeux bandés, Hélène Darroze confie préférer le plat de Mathew, qui rejoint sa brigade. Geoffrey est alors éliminé.