Top Chef 2018 : Vincent éliminé, Ophélie Meunier le fait craquer !

Ce mercredi 14 mars, M6 diffusait l'épisode 7 de Top Chef 2018. Après les éliminations d'Ella, Thibaud, Franck, Jérémy, Franckelie, Justine, Tara puis Thibault la semaine passée, un nouveau candidat a quitté l'aventure. Mais ce n'est pas tout : à l'occasion de la diffusion de 100e épisode, les participants ont eu la surprise de cuisiner avec des célébrités !

Première épreuve : les stars mettent la main à la pâte

Pour cette première épreuve, chaque candidat cuisine avec un commis bien connu du grand public. Mathew travaille en duo avec David Ginola, Adrien avec Éric Antoine, Vincent avec Ophélie Meunier, Clément avec Mac Lesggy, Geoffrey avec Marianne James et Victor avec Julia Vignali. C'est ainsi en équipe qu'ils vont devoir cuisiner les produits de la mer. Les commis sont alors chargés d'aller chercher les ingrédients qui seront utilisés. Le candidat qui aura réalisé le meilleur plat selon Philippe Etchebest, Hélène Darroze et Michel Sarran sera directement qualifié pour la prochaine semaine de concours.

Mathew (brigade Michel Sarran) et David Ginola se lancent dans de la sèche en trois cuissons, un jus de carotte, des carottes glacées et une purée de carottes-citron. Une recette qui les emballe tous les deux !

Vincent (brigade Michel Sarran) et Ophélie Meunier préparent des ormeaux, des légumes sautés, du basilic frit et des agrumes. Si le candidat n'était au départ pas emballé par les ingrédients apportés par l'animatrice, il a fini par trouver la bonne manière de les cuisiner. Et il faut dire qu'il est complètement sous le charme de son commis du jour...

Geoffrey (brigade Hélène Darroze) et Marianne James proposent une sardine grillée au poivre de Sichuan, du caviar d'aubergine et un bouillon fenouil-oignon-citronnelle, auquel il ajoute les arètes de sardines histoire de donner du goût.

Victor (brigade Philippe Etchebest) et Julia Vignali, qui n'y connaît rien à la cuisine, partent sur la recette suivante : sèche en tagliatelles, trompettes de la mort, eau de tomates, purée de shiitake et haricots mange-tout. Un plat aux saveurs d'Asie qui pourrait bien faire la différence.

Clément (brigade Hélène Darroze) et Mac Lesggy partent quant à eux sur deux recettes : oursin à la poêlée de légumes, purée de légumes puis oursin au sabayon à la pourtague.

Adrien (brigade Michel Sarran) et Éric Antoine se retrouvent dans une situation plutôt compliquée : l'humoriste a pris un peu trop d'ingrédients et comme le veut la règle, le cuisinier et son commis doivent tous les utiliser ! Ils tentent alors de cuisiner un plat qui ne plaît pas tellement à Michel Sarran... Ni une ni deux, Adrien réagit et change de recette. Le duo part alors sur une ballottine de blettes aux bulots, crabe royal et raie fourrée aux kumquats et à la salicorne. La difficulté pour Adrien ? Canaliser Éric Antoine !

À la dégustation, les jurés ont préféré l'assiette de Victor aidé par son commis Julia Vignali, ce qui permet au candidat de se qualifier pour la semaine prochaine. Les autres candidats s'affrontent alors lors de la seconde épreuve.

Deuxième épreuve face à 100 pointures en cuisine

Pour célébrer ce 100e épisode de Top Chef, la production a vu grand. Cette deuxième épreuve se déroule ainsi au domaine de Chantilly en présence de 100 Meilleurs Ouvriers de France devenus juges d'un jour. Les six candidats encore en lice doivent alors relever quatre défis techniques qui leur permettront de se qualifier pour l'épreuve. Les quatre chefs qualifiés auront alors l'honneur de cuisiner pour ce jury de luxe 50 bouchées salées et 50 bouchées sucrées chacun.

Le premier défi consiste à désosser un pigeon par le dos en vue d'être farci, le tout en 5 minutes chrono ! Alors que Camille, Adrien, Clément, Mathew et Vincent s'activent, Geoffrey préfère abandonner. Un geste "scandaleux" pour les jurés. C'est Camille qui remporte l'épreuve et fonce directement en cuisine préparer ses 100 bouchées. Un joli succès pour ce fils de boucher.

Camille part sur une mousse d'anguille fumée accompagné de gel de betterave, de pommes Granny Smith et d'une émulsion à l'estragon. Pour le sucré, il propose une panna cotta estragon-basilic, de la rhubarbe pochée, du coulis de fruits rouges et un crumble.

Le deuxième défi est de réaliser une crème chantilly à la main puis décorer un Saint-Honoré avec une poche à douille. Une épreuve remportée par Vincent qui rejoint alors Camille en cuisine pour réaliser ses 100 bouchées.

Pour le salé, Vincent part sur une tourte au saumon, aneth, ciboulette, fromage de chèvre le tout dans une feuille de chou chinois. Une recette un peu trop ambitieuse pour le candidat qui finit par laisser tomber l'idée de la tourte et part plutôt sur des chaussons... sans feuille de chou. Côté sucré, Vincent réalise un entremet mascarpone-lait, un coulis d'agrumes et un espuma pomme.

Le troisième défi est le suivant : réaliser le plus beau champignon tourné. C'est Adrien qui a réussi l'épreuve à l'unanimité.

Adrien propose en bouchées salées des langoustines, de la crème de cresson et de la bisque de langoustines. Pour le sucré, il élabore des choux garnis à la chantilly purée de mangues et à la compotée de framboises.

Le quatrième défi consiste à foncer une pâte et la chiqueter. C'est Clément qui remporte l'épreuve, Mathew et Geoffrey, sur la sellette, ne sont dont pas retenus et ne cuisineront pas pour les 100 Meilleurs Ouvriers de France.

Clément réalise une purée de courge, tartare de tomates et pétoncles le tout accompagné d'une tuile de corail de pétoncles. Pour ses verrines sucrées, le candidat tente de l'avocat-vanille avec un crémeux mangue, feuille de sauge ananas le tout décoré par une graine de fruit de la passion.

À la dégustation, les 100 Meilleurs Ouvriers de France ont choisi la bouchée salée de Camille et la bouchée sucrée de... Camille également ! Le candidat de la brigade Philippe Etchebest est alors directement qualifié pour la semaine prochaine. Très ému, il fond en larmes.

Dernière chance

Victor et Camille, les deux candidats de la brigade Philippe Etchebest, sont sauvés. Ce n'est pas le cas de Mathew, Vincent et Adrien (brigade Michel Sarran) ni de Geoffrey et Clément (brigade Hélène Darroze). Les chefs choisissent d'envoyer Clément et Vincent en dernière chance. Pour ce 100e épisode, c'est Jean-François Piège qui a fixé les règles de cette dernière chance. Le thème est le suivant : étonnez-moi avec de la tomate farcie.

Recette de Clément : quatre variétés de tomates, farce de veau asiatique, purée de poire, tuiles de coriandre.

Recette de Vincent : palets de farce de veau, espuma riz-tomates, eau de tomate.

À la dégustation, Philippe Etchebest, Hélène Darroze, Michel Sarran et Jean-François Piège décident finalement d'éliminer Vincent.