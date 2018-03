Top Chef 2018 : Thibault éliminé, Philippe Etchebest retrouve son meilleur ami !

Ce mercredi 7 mars 2018, M6 diffusait un nouvel épisode de Top Chef 2018. Après les éliminations d'Ella, Thibaud, Franck, Jérémy, Franckelie, Justine puis Tara la semaine passée, un nouveau candidat a quitté l'aventure.

Philippe Etchebest, un adversaire de taille

Pour cette première épreuve, les différents candidats vont devoir travailler avec... un candidat d'une autre brigade ! Un challenge déstabilisant... Mais ils ne sont pas au bout de leurs surprises. En effet, ils vont affronter un adversaire de taille : Philippe Etchebest en personne ! Si les candidats auront une heure et demi pour réaliser un plat gastronomique à base de riz, le chef ne disposera que d'une heure. À la fin de l'épreuve, c'est Michel Portos, chef doublement étoilé et meilleur ami de Philippe Etchebest, qui dégustera les plats sans même savoir que parmi eux se trouve celui de la star du programme. Les candidats qui réussiront à se placer devant le chef dans le classement seront directement qualifiés pour la semaine suivante, tandis que les autres seront départagés lors d'une seconde épreuve.

Adrien (brigade Michel Sarran) et Clément (brigade Hélène Darroze) font équipe. Ils partent sur un riz noir cuit dans un esprit "un peu pilaf" tout en travaillant par-dessus l'eau de riz pour en faire un syphon. Ils ajoutent du riz soufflé croustillant et travaillent le riz sous forme de vinaigre pour en faire un caramel. Une recette peut-être trop légère pour espérer battre Philippe Etchebest... Sur les conseils d'Hélène Darroze et Michel Sarran, les deux candidats ajoutent du riz vénéré (un riz noir), du cabillaud et des petits oeufs de truite pour apporter de la texture et de l'assaisonnement. Une idée qui plaît aux chefs de brigade !

Camille (brigade Philippe Etchebest) et Vincent (brigade Michel Sarran) tentent un palet de riz façon paëlla, de la tuile de riz aromatisée à la bisque de crevette et une émulsion de riz noir. Face aux critiques des chefs, Vincent décide d'ajouter un espuma de chorizo qui sera dressé en forme de boule autour de laquelle viendra se coller le riz... sans en parler à son camarade. Des petites tensions s'installent.

Mathew (brigade Michel Sarran) et Geoffrey (brigade Hélène Darroze) se lancent dans un maki de poisson et lard avec du riz tout autour, le tout coloré à la poêle. En plus de ça, le duo propose un sorbet de saké et riz. Lors de la cuisson, tout ne se passe pas comme prévu et les rouleaux ne tiennent pas la forme. Mais pas de quoi décourager le duo !

Victor (brigade Philippe Etchebest) et Thibault (brigade Hélène Darroze) souhaitent épater le jury en proposant plusieurs services. Le premier sera composé d'un crémeux de risotto, de chips de risotto à l'encre de seiche et de crevettes sautées. Victor ajoutera alors un syphon de riz aux algues et une socarrat (le riz croustillant qui a collé à la poêle) et un tartare de crevettes avec des herbes. Une idée peut-être un peu trop ambitieuse puisque le duo finit par ne faire qu'un service au lieu de trois.

De son côté Philippe Etchebest, qui a commencé trente minutes après les candidats de Top Chef, se lance sur un sushi et part sur une thématique avocat-crevette. Sa recette est la suivante : un riz gluant assaisonné aux algues marines, un insert de crevettes sautées, avocat citron et caviar, une émulsion de riz et vermicelles de riz frits. Une assiette aux saveurs asiatiques qui donne envie ! Dans son élan, le chef a voulu aller trop vite... et s'est coupé le doigt ! Il peut alors compter sur Mathew, qui lui apporte un pansement. Puis, alors qu'il a besoin d'un blender, Philippe Etchebest se rend compte qu'ils sont tous sales ! Michel Sarran se dévoue pour faire la vaisselle et l'aider.

À la dégustation, Michel Portos ne mâche pas ses mots. Après avoir donné les plus et moins de chaque assiette, le chef a établi son classement. Adrien et Clément se placent en première position, juste devant Philippe Etchebest arrivé en deuxième position, et se qualifient pour la semaine prochaine. Vincent et Camille, Mathew et Geoffrey ainsi que Victor et Thibault suivent alors et doivent tenter leur chance lors d'une seconde épreuve.

Les candidats retombent en enfance

Pour cette seconde épreuve, les candidats vont devoir se replonger dans leurs souvenirs d'enfance. À la demande du chef Jean-François Piège, venu avec son adorable fils Antoine, les candidats vont travailler deux desserts : la tarte aux pommes et l'île flottante.

Camille, Geoffrey et Mathew s'affrontent d'abord sur le thème de la tarte aux pommes. Celui qui réussira à séduire Jean-François Piège lors de la dégustation se qualifiera pour la semaine prochaine. Les deux autres se retrouveront sur la sellette et pourraient bien participer à la dernière chance.

Camille réalise un crumble, une compote avec de la cannelle de la vanille et du gingembre, des pommes caramélisées, des rondelles de Granny Smith et une pomme d'amour. Une recette qui plaît bien à Philippe Etchebest !

Geoffrey s'inspire de son enfance et de ses origines asiatiques. Il propose alors une tarte aux pommes dans un bol, symbole du partage en Asie. Une initiative qu'Hélène Darroze juge "surprenante" et "inattendue". Le jeune homme propose alors une brunoise de pommes, un sablé à la sauge, un crémeux pomme-sauge, une émulsion de jus de pomme et de vinaigre de cidre et enfin une opaline pour remplacer le caramel. Le hic ? Son opaline ne prend pas et sa tarte aux pommes... manque de pommes ! Stressé par le temps, Geoffrey finit par se reprendre.

Mathew, qui indique ne pas avoir vraiment mangé de tartes aux pommes durant son enfance en Australie, part sur une pâte brisée au sésame noir, des pommes confites au beurre et des billes de pommes pochées. Une recette qui ne séduit pas tellement Michel Sarran. Mathew se reprend et décide de faire un sorbet pomme-wasabi. Michel Sarran valide, le candidat, ému, fond en larmes...

À la dégustation, Jean-François Piège semble séduit par les trois desserts mais finit tout de même par choisir la tarte aux pommes de Geoffrey, directement qualifié pour la suite ! Désormais, c'est au tour de Thibault, Vincent et Victor de s'affronter. Ils vont ainsi devoir réaliser une île flottante.

Vincent réalise une meringue au thym et au citron avec de l'huile de basilic, le tout accompagné d'une crème anglaise infusée à la verveine. Une idée validée par Michel Sarran, littéralement séduit par ce jardin de saveurs.

Victor se lance quant à lui dans une autre recette de l'île flottante : une crème anglaise à la flouve odorante, boules de blancs d'oeufs, nougatine d'amandes et disques de caramel.

Thibault trouve son inspiration en Guadeloupe, où il vit. Ainsi, il tente de faire tenir sa crème anglaise sur ses blancs d'oeufs, le tout recouvert d'opaline. Une idée brillante qu'il a du mal à réaliser, ses blancs en neige ne tenant pas. À la dernière minute, il tente le tout pour le tout afin de se rattraper.

À la dégustation, Jean-François Piège est complètement sous le charme de l'assiette de Victor, qualifié pour la semaine prochaine !

Dernière chance

Michel Sarran choisi d'envoyer Mathew en dernière chance et sauve ainsi Vincent. Mathew affronte alors Camille de la team Philippe Etchebest et Thibault de l'équipe Hélène Darroze. Et pour cette épreuve finale, c'est l'artichaut qui est mis à l'honneur.

Recette de Camille : salade d'artichauts aux agrumes, pain surprise crème d'artichaut et brunoise d'artichaut, chips d'artichaut poivrade et sauce barigoule.

Recette de Mathew : artichauts pochés à la vanille, brunoise de pieds d'artichauts, crémeux au chocolat caramélisé et chantilly citronnée.

Recette de Thibault : carpaccio d'artichaut, brunoise d'artichaut à l'huile de noisette, brunoise de coppa, noisettes torréfiées, purée d'artichaut.

Place à la dégustation à l'aveugle et à la délibération. Hélène Darroze, Philippe Etchebest, Michel Sarran et Jean-François Piège estiment que l'assiette de Mathew est réussie ! Celle de Camille séduit également les chefs... sauf Jean-François Piège qui trouve le beignet un peu trop gras. Enfin, le plat de Thibault semble faire l'unanimité. Philippe Etchebest regrette juste un manque de jus ou de sauce. Verdict : Mathew, "coup de coeur" du jury, est le premier à être sauvé. Camille est également qualifié et c'est donc Thibault qui est éliminé.

Côté audiences, ce dernier épisode en date de la saison 9 de Top Chef a rassemblé 2,8 millions de téléspectateurs pour 14% de part de marché. L'émission a également gagné 209 000 téléspectateurs sur une semaine et 2,6 points de part d'audience ! Chapeau !