Top Chef 2018 : Clément éliminé, Camille fait un carton !

La fin approche pour les candidats de Top Chef 2018 (M6) ! Après les éliminations d'Ella, Thibaud, Franck, Jérémy, Franckelie, Justine, Tara, Thibault, Geoffrey, Mathew puis Vincent la semaine passée, un nouveau cuisinier a dû quitter le concours aux portes de la demi-finale.

Les candidats sous pression face à Joël Robuchon

Pour la première fois, les candidats encore en lice vont devoir cuisiner pour le chef le plus étoilé de la gastronomie française : Joël Robuchon ! Un défi de taille pour les participants au jeu qui se retrouvent face au chef 32 étoiles. Le but de l'épreuve ? Impressionner la star des fourneaux en sublimant la pomme de terre, produit à qui il doit sa renommée internationale. C'est dans l'enceinte de son restaurant luxueux à Monaco que Victor, Camille, Clément et Adrien se lancent.

Camille (brigade Philippe Etchebest) souhaite jouer sur le trompe-l'oeil. Ainsi, il propose une pomme de terre en os à moelle, une émulsion de pomme de terre ratte, du boudin noir, un potage parmentier et des pommes allumettes. Mais ce n'est pas tout : le jeune homme ajoute des pommes soufflées à son plat. Une recette qui semble emballer Joël Robuchon ! Le hic ? Les pommes de Camille ne soufflent pas... Mais pas de quoi décourager le cuisinier qui persévère et finit par réussir son coup.

Victor (brigade Philippe Etchebest) propose lui aussi un visuel de niveau. En effet, il cuisine une rose de pomme de terre accompagnée d'un risotto de pommes de terre Delmonico, d'un potage parmentier ainsi que d'un tartare de coquillages et de champignons. Pas de quoi séduire Joël Robuchon qui se demande où est l'harmonie entre ces différents travaux. Il conseille alors à Victor de faire "moins mais bon". Le cuisinier oublie ses coquillages et ses champignons... qu'il remplace par du cabillaud fumé, directement incorporé à son potage, un tartare d'huîtres et quelques chips de pomme de terre.

Clément (brigade Hélène Darroze) espère impressionner le chef avec sa pomme de terre à la suédoise, chapelure de pistache, tuiles. En regardant les assiettes de ses camarades, le jeune homme se rend compte que le niveau est élevé. Il décide alors de travailler un peu plus la pomme de terre et ajoute à son plat des pommes paille.

Adrien (brigade Michel Sarran) présente quant à lui deux services. Le premier sera composé d'un pâté de pomme de terre du bourbonnais, truffes et champignons. Pour le second service, il proposera des pommes de terre rattes marinées, un carpaccio de saint-jacques et une salade frisée. Joël Robuchon valide mais s'inquiète d'un éventuel manque de temps.

Le temps imparti est écoulé et Joël Robuchon doit sélectionner trois assiettes uniquement sur le visuel. Il décide de ne pas retenir le plat d'Adrien. Victor, Camille et Clément vont alors passer un instant en tête à tête avec le chef, le temps que ce dernier goûte leur plat. À la dégustation, Joël Robuchon préfère dans l'ordre l'assiette de Camille, puis celle de Victor et enfin celle de Clément. Ils remportent respectivement 3, 2 et 1 point.

Une assiette trois étoiles

Pour cette deuxième épreuve, les candidats se retrouvent face à Yannick Alléno, chef trois étoiles. Le challenge ? Reproduire à l'identique le plat signature du chef : un oeuf de poule en habit vert avec ses croûtons dorés aux oeufs de saumon.

Camille semble avoir la technique pour la cuisson des oeufs mollets et impressionne même Yannick Alléno en enlevant ses coquilles dans de l'eau vinaigrée. Alors qu'il venait de réussir à sortir un oeuf sans accro, le chef l'a gobé, laissant Camille bouche bée ! Pas de panique, le candidat réussit à en faire un autre parfaitement lisse. En plus d'avoir parfaitement choisi ses ingrédients, Camille utilise les mêmes techniques que le chef. En dressant rapidement son assiette, Camille commence à douter de son glaçage qui a terni avec l'attente. Il tente un coup de chalumeau afin de rendre sa brillance à son oeuf.

Victor est moins à l'aise avec ce genre d'épreuve faisant appel à la technique. Il ne maîtrise pas ses basiques et avait l'intention de laisser cuire son oeuf une minute de trop... Lors de la deuxième étape, Victor fait une nouvelle erreur : il a sauté une étape de l'habit vert et se retrouve avec un coulis trop clair. Bien qu'il ait réussi à se rattraper, le glaçage rate. Victor se creuse alors la tête et finit par réussir son coup ! Enfin, pour le dressage, il perd patience. Heureusement que Camille est là pour lui donner les bons conseils.

Adrien est bien décidé à remporter l'épreuve. "Impossible que je me plante", lance-t-il, confiant car il a déjà de la pratique en la matière. S'il était bien parti lors de la cuisson des oeufs, Adrien a gaffé en versant tout son bouillon de volaille dans sa sauce verte. Le résultat n'est pas assez épais et pourrait bien le pénaliser. Sur les conseils de Yannick Alléno, il recommence tout ! Mais il échoue encore une fois en mettant de l'agar agar dans sa sauce au lieu de la gélatine.

Clément est lui aussi bien parti. Côté cuisson des oeufs, le cuisinier s'en sort très bien du premier coup. Pour ce qui est de l'habit vert, Clément a bien reconnu les ingrédients utilisés, un bon point ! Mais il utilise le tamis à l'envers... Pour le glaçage, il oublie la gélatine. Conscient de son erreur, le candidat a réagi et s'est repris. Nouvelle erreur dans le choix du pain : il opte pour du brioché alors que le chef a utilisé du pain de mie.

C'est l'heure du verdict : Yannick Alléno choisit de ne pas déguster l'assiette d'Adrien, qui ne remporte aucun point. À la dégustation, le chef préfère dans l'ordre l'assiette de Camille, celle de Clément puis celle de Victor. Ils obtiennent respectivement 3, 2 et 1 point. Au total, Camille cumule 6 points et se qualifie pour la demi-finale !

Dernière chance

Adrien, Clément et Victor s'affrontent sur le thème de la saint-jacques. Ils vont devoir proposer une recette gastronomique dans le but de rejoindre Camille en demi-finale !

Recette de Clément : tempura de corail, saint-jacques rôties farcies de poire, purée et semoule de choux-fleurs, sabayon au café.

Recette de Victor : millefeuille de carpaccio de saint-jacques, moelle de brocoli, poire, sauce aux bardes, dulses (une algue rouge) et palourdes, huile de menthe.

Recette d'Adrien : saint-jacques et son consommé, tuiles de saint-jacques, salade de saint-jacques crues sucrées-salées, jus de butternut et crumble.

À la dégustation, Hélène Darroze, Philippe Etchebest, Michel Sarran et Jean-François Piège ont préféré les assiettes d'Adrien et Victor. Clément est donc éliminé.