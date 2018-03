Top Chef 2018 : Mathew éliminé, Victor en larmes et Tara de retour !

Après les éliminations d'Ella, Thibaud, Franck, Jérémy, Franckelie, Justine, Tara, Thibault,Vincent, lequel a finalement fait son retour dans le jeu, puis Geoffrey, Top Chef 2018 (M6) continue. Au cours de ce nouvel épisode diffusé mercredi 28 mars 2018, une épreuve mythique attend les candidats encore en lice !

La guerre des restos

Après plusieurs semaines de compétition, l'heure est à la guerre des restos. Le principe est toujours le même : les candidats vont devoir, en 48 heures, créer leur propre restaurant à Arcueil (Val-de-Marne). Si les jeunes cuisiniers connaissent déjà l'épreuve, ils ne s'attendaient pas à une surprise de taille : ils ne travailleront pas avec leur camarade de brigade ! Après tirage au sort, Vincent sera avec Clément, Mathew avec Camille et Adrien avec Victor. Ensemble, ils devront trouver un concept, faire la décoration et élaborer un menu. L'établissement qui plaira le moins, de l'extérieur, aux habitants de la ville n'ouvrira pas ses portes et les candidats concernés se retrouveront directement en dernière chance.

Adrien et Victor, aidés par Philippe Etchebest, souhaitent revenir aux fondamentaux de la cuisine et proposer un concept inspiré de la préhistoire. Leur restaurant s'appellera Brut. Le duo fonce acheter les meubles et les couverts qui iront dans leur thème. Adrien choisit une tête de vache en guise de décoration et Victor opte pour des sets de table en rondins de bois. Le lendemain, Jérémy rejoint le duo en tant que commis.

Menu de Brut

- Snack : thé au champignons, oeufs brouillés aux noisettes, brunoise de salsifis

- Entrée : maquereau mariné, jus de maquereau, brunoise de pommes de terre, choix de Bruxelles aux groseilles

- Plat : cuisse de volaille, ballotine de volaille pochée au foin, sauce poulette au foin, polenta de maïs

- Dessert : riz au lait, poire, meringues de lait

Mathew et Camille, épaulés par Hélène Darroze, partent sur l'idée d'un établissement à l'esprit campagnard. Leur restaurant s'appellera Show Campagnard. Lors des courses, Camille ramène une vache grandeur nature, de la vaisselle et... une poule ! De son côté, Mathew s'occupe d'acheter les meubles. Après une nuit de travaux, Justine fait son retour dans le jeu dans le but d'aider le binôme.

Menu du Show Campagnard

- Entrée : tartines fumées de maquereau, compote d'échalotes

- Plat : carré de porc, courges butternut rôties et purée de champignons

- Dessert : tarte tatin coings-poire, crème anglaise au foin

Vincent et Clément, accompagnés par Michel Sarran, proposent quant à eux un restaurant inspiré des pays nordiques. L'établissement est rebaptisé Le Viking. Torches, peaux de bêtes, tableaux à l'effigie de guerriers vikings... Le duo fait le plein ! Vincent et Clément sont par la suite rejoints par Tara, qui les aidera en cuisine.

Menu du Viking

- Snack : maquereau gravlax

- Entrée : velouté de butternut, dés de poisson fumé

- Plat : légumes forestiers, côte de veau

- Dessert : poire pochée, crème verveine, crumble au sarrasin

Après avoir observé la devanture de chaque restaurant, les habitants de la ville d'Arcueil ont préféré aller dîner chez Camille et Mathew, au Show campagnard (7 points) ainsi que chez Clément et Vincent, au Viking (11 points). Le restaurant Brut, qui n'a pas séduit les habitants de la ville, n'a obtenu que 4 points. Adrien et Victor vont directement en dernière chance. Le duo est abattu et Victor finit même en larmes...

Le Viking face au Show Campagnard

- Le Show Campagnard

L'entrée fait son effet mais Philippe Etchebest, Hélène Darroze, Michel Sarran et Jean-François Piège soulignent le fait que Camille, qui joue le serveur, tremble et est beaucoup trop stressé. Mais pas de quoi inquiéter les candidats puisque le plat fait également l'unanimité malgré une animation quelque peu ratée. Enfin, à l'arrivée du dessert, certains sont déçus de ne pas retrouver le flambage. Pire encore : le goût n'est pas au rendez-vous.

- Le Viking

Le concept et la devanture plaisent aux jurés, c'est un premier bon point. Le snack plaît également, une bonne entrée en matière. Par contre, le fait que Clément et Vincent soient tous les deux en salle à servir inquiète un peu. L'entrée plaît mais Philippe Etchebest et Hélène Darroze déplorent la faible quantité de haddock dans l'assiette. Deuxième couac : le veau en plat. Une viande qui surprend les clients qui s'attendaient à retour de chasse. Les clients apprécient le plat au niveau du goût, ce qui n'est pas le cas des chefs. Heureusement, le dessert plaît... ou presque. Les chefs ne voient pas le rapport entre les intitulés et les plats présentés.

Après dégustation et votes, c'est finalement Vincent et Clément qui remportent la guerre des restaurants et se qualifient pour la semaine prochaine. Mathew et Camille foncent en dernière chance.

Dernière chance

Adrien, Victor, Camille et Mathew ont une heure pour sublimer la carotte. Le candidat qui réalisera le plat qui séduira le moins les chefs sera éliminé.

Recette d'Adrien : carotte confite dans un jus fenouil-coriandre-cumin, croûtes de peaux de carotte, purée de carottes, vinaigrette de fanes de carottes.

Recette de Victor : pastrami de carottes, sauce béarnaise, purée de carottes à l'orange et l'huile de fanes de carottes.

Recette de Camille : carottes rôties à la coriandre, purée de carottes au gingembre, pickles de carottes, vinaigrette de carottes.

Recette de Mathew : carrot cake, sorbet carotte-gingembre, ganache carotte-chocolat blanc.

Après la dégustation à l'aveugle, Michel Sarran, Hélène Darroze, Philippe Etchebest et Jean-François Piège n'ont pas été séduit par l'assiette de Mathew, éliminé cette semaine.