Top Chef 2018 : Vincent éliminé, les candidats en larmes face à leurs proches !

L'étau se resserre pour les candidats de Top Chef 2018 (M6)... Après les éliminations d'Ella, Thibaud, Franck, Jérémy, Franckelie, Justine, Tara, Thibault, Vincent – qui a finalement fait son retour dans la compétition –, Geoffrey puis Mathew la semaine dernière, un nouveau candidat a quitté le jeu !

Un rôti du dimanche avec leurs proches

L'émotion sera au rendez-vous ce soir. Alors qu'ils sont coupés de leurs proches depuis le début de la compétition, les candidats encore en lice vont les retrouver le temps d'une épreuve. En effet, ils vont devoir cuisiner pour eux. Victor, Camille, Clément, Vincent et Adrien ont alors une heure et demie pour revisiter le rôti du dimanche ! Accompagnés par Philippe Etchebest, Hélène Darroze et Michel Sarran, ils donneront tout !

Clément retrouve alors sa petite amie, Marine, et fond en larmes en entendant ses encouragements. Dans le but de la séduire, il cuisine le rôti de boeuf en croûte de figues et romarin, un jus de boeuf, des carottes, des pommes caramélisées et du cerfeuil tubéreux. Un brin perturbé, Clément laisse brûler ses carottes avant de se reprendre !

Pour Vincent, l'heure est aux retrouvailles avec son père qu'il n'a pas revu depuis six mois. Là aussi, le candidat est submergé par l'émotion et laisse échapper quelques larmes. Après avoir repris ses esprits, il confie vouloir cuisiner un rôti de porc enroulé de viande des grisons, des cendres de poireaux, de la purée de panais et des carottes cuites dans le foin. Une recette qui lui rappelle le côté fumé et généreux des plats de son enfance.

Victor retrouve quant à lui son meilleur ami Ben qu'il considère comme son frère. Ce soir, le candidat choisit de cuisiner, en clin d'oeil à son tour du monde avec son ami, une volaille de Bresse rôtie farcie au beurre de persil, gras de cuisses poêlés, ail et romarin. Le tout accompagné d'une salade de chou, topinambour et poire.

Adrien retrouve sa mère. Pour l'épater, il décide de cuisiner aujourd'hui un mignon de porc rôti aux châtaignes, de la purée de topinambour, des carottes glacées, un jus de porc verveine et des pommes de terre confites. Son but ? Rendre ce plat familial gastronomique.

Enfin, Camille a été touché par les mots de sa chérie Carla. Pris d'émotion, le jeune cuisinier fond en larmes. Il souhaite alors laisser la technique de côté et propose un rôti de boeuf, des pommes de terre au chorizo, de la crème d'oignon ainsi qu'un jus tranché et sucrine.

À la dégustation, les proches des candidats – qui n'ont pas le droit de voter pour leur ami ou fils – préfèrent l'assiette d'Adrien, directement qualifié pour les quarts de finale !

Le cadeau empoisonné de Jean-François Piège

Pour cette deuxième épreuve, Vincent, Clément, Camille et Victor sont invités à s'installer comme clients dans le restaurant parisien de Jean-François Piège. Ils profitent du moment et dégustent la cuisine du chef. Mais tout est trop beau pour être vrai et les candidats se doutent de quelque chose... Ils vont devoir cuisiner un plat avec les mêmes ingrédients utilisés par Jean-François Piège, à savoir du homard bleu, de la noix de coco, du foie gras, du pain de mie, des piquillos, de la coriandre, du gingembre, des feuilles de kaffir et de la citronnelle.

Camille part sur du homard, un bouillon citronnelle-kaffir-gingembre, un condiment piquillos, de la crème de foie gras, une brunoise de pinces et coudes de homard. Audacieux, le candidat choisit de cuire son homard sur une noix de coco ! Au moment du dressage, Camille se brûle les mains. Un handicap qui ne suffit pas à démotiver le jeune homme qui se donne à fond jusqu'au bout.

Clément se lance de son côté dans une autre recette : une émulsion au foie gras, une brunoise de piquillos, des mouillettes, une sauce de têtes de homard, un homard cuit dans un bouillon de gingembre et poivre. La crainte de Jean-François Piège ? Que le homard soit noyé au beau milieu de tous ces éléments goûteux... Finalement, Clément se reprend et décide de brûler son homard pour libérer les saveurs.

Victor souhaite proposer un homard poché dans un jus de têtes puis cuit au beurre, de l'huile de kaffir, du foie gras râpé, du pain frit, une salade de noix de coco et de pinces. Une recette équilibrée qui plaît à Jean-François Piège.

Vincent se lance dans un homard cuit au four accompagné de son bouillon thaï, de cubes de foie gras, huile de piquillos et brunoise de pinces. Le hic ? Il manque la noix de coco. Vincent se reprend et incorpore l'eau de coco au bouillon. Le goût plaît au chef mais Vincent rajoute trop d'eau de coco...

À la dégustation, Jean-François Piège préfère le plat de Camille, qualifié pour les quarts de finale. Victor, Clément et Vincent vont alors en dernière chance.

Dernière chance

Les candidats ont une heure pour sublimer le champignon. Ils vont devoir être créatifs afin de bluffer les jurés.

Recette de Vincent : poêlée de champignons, purée de chanterelles, bouillon de champignons, sabayon à base de truffes.

Recette de Clément : ganache chocolat champignons de paris, gavottes chocolat, champignons cuits à la poêle, noix de pécan.

Recette de Victor : champignons poêlés, vinaigrette praliné, jus vert persil, épinards sauce champignons, condiments pomme-poire.

À la dégustation, Philippe Etchebest, Hélène Darroze, Michel Sarran et Jean-François Piège ont préféré les assiettes de Victor et Clément à celle de Vincent, éliminé ce soir.