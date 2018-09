Fabien (N'oubliez pas les paroles) "torché" en soirée : Les révélations de Nagui

On ne sait pas si Nagui a oublié les paroles que chantent les Maestros dans N'oubliez pas les paroles (France 2). Ce qui est certain, c'est que l'animateur de 56 ans n'oublie pas les soirées qu'il passe avec ses collègues. Samedi 22 septembre 2018, il présentait un nouveau numéro des Masters 2018. Et, après que Franck a interprété le titre Il ne rentre pas ce soir d'Eddy Mitchell, le mari de Mélanie Page a fait une révélation sur le musicien Fabien Haimovici.

"On peut avoir l'impression que c'est une chanson sur la vie de Fabien mais non, c'est une chanson qui a été écrite bien avant", a lancé Nagui. Son acolyte a alors répliqué qu'il n'avait pas le temps d'aller dans les bars "avec le rythme infernal" qu'il leur impose. Le présentateur a persisté et signé en racontant une anecdote : "J'ai des dossiers épais. Tu oublies quand même des soirées que l'on a passées ensemble où tu as fini torché. Donc il y a un moment où tu vas devoir dire la vérité. Quand on a fait la fête de fin de saison, l'année dernière, tu étais bien comme il faut ! Alex a même dû te porter à bout de bras..."

Un brin gêné, Fabien a tenté de le convaincre que ce n'était pas lui... en vain.