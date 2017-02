Fais pas ci, fais pas ça : Des voisins soulagés par l'arrêt de la série !

Ça y est, c'est bientôt la fin. Mercredi 22 février 2017, le dernier épisode de la 9e saison de Fais pas ci, fais pas ça sera diffusé à 20h55 sur France 2. Après dix années de bons et loyaux services, les "Bouley" et les "Lepic" vont finalement quitter la ville de Sèvres où les tournages se sont enchaînés depuis 2007.

Si parmi les stars du casting (Valérie Bonneton, Isabelle Gélinas, Guillaume de Tonquédec et Bruno Salomone), cette fin n'est pas forcément synonyme de très grande joie, le vrai voisinage des Bouley et des Lepic – dans le quartier Brancas de Sèvres, rue du Guet et rue Reinert pour être exact – peut enfin souffler !

En effet, interrogés par nos confrères du Parisien, certains voisins des maisons louées par la production ont fait part de leur soulagement. "Ils étaient charmants mais, quatre mois dans l'année, leurs camions encombraient les étroites rues de ce quartier résidentiel", a par exemple commenté l'un d'entre eux, se plaignant également de tensions, lorsqu'il devait sortir son chien ou tondre sa pelouse.

Aussi, si vous êtes intéressé par l'achat de l'une des maisons de la série de France 2, sachez qu'elles seront sur le marché dès mars prochain ! Et que les producteurs leur ont donné un petit coup de frais avant de les restituer à leurs propriétaires. "On a refait les peintures et les parquets avant de les rendre !", a assuré la production !

Une courte interview à retrouver en intégralité dans le Parisien, actuellement en kiosques.