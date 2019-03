Famille royale : Buckingham confirme le divorce de Lady Davina et Gary Lewis

Entre deux mariages et deux naissances, le palais de Buckingham a confirmé ce week-end que Lady Davina et Gary Lewis avaient divorcé l'an dernier. Parents de deux jeunes enfants, la Britannique et le Néo-zélandais étaient ensemble depuis près de vingt ans.

