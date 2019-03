Meghan Markle : Une deuxième baby shower prévue, avec Kate Middleton

En février dernier, Meghan Markle s'était rendue cinq jours à New York, afin de participer notamment à sa baby shower. Ce court séjour outre-Atlantique avait beaucoup fait grincer les dents à cause de son coût exorbitant : 440 000 euros. La moitié était passée dans l'aller-retour en jet privé (payé sur ses deniers personnels). L'arrivée prochaine de son premier enfant avait été célébrée dans le plus grand luxe, avec un chef étoilé et en présence de célèbres amies : Serena Williams et Amal Clooney, la femme de George Clooney. L'absence de Kate Middleton avait interpellé.

Un mois plus tard, le Daily Mail rapporte que l'organisation d'une seconde baby shower est prévue et qu'elle sera nettement moins extravagante que la première. L'événement devrait se dérouler en présence de cinq ou six personnes. Parmi elles, Doria, la maman de Meghan Markle, qui ferait donc le voyage depuis Los Angeles, où elle vit. Cette fois, Kate Middleton ferait également partie des invités, tout comme Victoria Beckham. L'ancienne Spice Girl devenue une styliste de renom avait habillé Meghan Markle lors de la célébration de la journée du Commonwealth, le 11 mars dernier en l'abbaye de Westminster. Elle avait également assisté au mariage de la duchesse et du duc de Sussex organisé en mai 2018.

Meghan Markle et son époux le prince Harry avaient prévu d'organiser cette baby shower dans leur nouvelle maison de Frogmore Cottage, à Windsor, mais les travaux ayant pris du retard, elle devrait se dérouler à Buckingham Palace.

Cette annonce, qui reste à vérifier, intervient quelques jours après que le palais de Kensington a confirmé que Meghan Markle se retirait momentanément de la vie publique. Mais le congé maternité de la future maman de 37 ans n'est en revanche pas pour tout de suite. "Meghan va continuer de travailler en privé et en coulisses avec des réunions, avait fait savoir une source du palais au Harper's Bazaar. Elle va également utiliser cette période pour revoir les personnes impliquées dans ses patronages."