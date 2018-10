Fanny (Les Reines du shopping) pour la 1000e : "C'était vraiment dur pour moi"

Cette semaine, Les Reines du shopping (M6) revient sur vos écrans pour un événement spécial, celui de la 1000e émission tournée. Pour l'occasion, cinq gagnantes emblématiques qui ont marqué l'histoire du programme ont accepté de remettre leur titre en jeu. Ainsi, Aurore, Nicole, Morgane, Fanny et Grace ont redoublé d'efforts pour séduire Cristina Cordula en composant un look "tendance avec un accessoire imposé". Purepeople.com est allé à la rencontre de ces fashionistas.

Découvrez l'interview de Fanny (29 ans). Avec un look à mi-chemin entre la pin-up et la lolita japonaise, cette chimiste au style exubérant avait remporté la compétition sur le thème "originale avec une veste".

Heureuse d'avoir été contactée pour cette 1000e ?

J'étais super contente d'avoir été contactée parce que la première fois, c'était vraiment une belle expérience, j'adore cette émission, j'adore le shopping, donc j'étais trop contente !

Qu'est-ce qui a été le plus compliqué ?

C'est le jour de shopping, le plus stressant dans le jeu. On court tout le temps, on ne s'arrête pas, on a le chrono qui défile et on ne l'a pas sous les yeux, donc on ne sait pas trop ce qu'il se passe... C'est une pression très particulière. La première fois que j'étais passée, j'avais trois heures et là, il n'y avait plus que 2h30, c'était très stressant.

Comment était l'ambiance avec les autres candidates ?

Franchement top ! C'était vraiment une semaine géniale, j'ai rencontré des nanas extraordinaires. Je pense qu'on s'est toutes super bien entendu. Ça s'est passé exactement pareil que mon premier passage, c'était ma grosse crainte, j'avais très très peur de tomber sur des personnes pas forcément très sympas.

Pourquoi les candidates sont-elles si méchantes entre elles ?

Je pense que les humains sont méchants entre eux. Parfois, il y en a qui sont gentils, d'autres méchants et c'est tout. Là, on était toutes en mode "c'est trop cool, on revient on a déjà gagné une fois, on va en profiter et on ne va pas se faire la misère". Je n'ai pas senti de calculatrices.

Qu'as-tu pensé du thème de la semaine ?

Franchement, c'était hard. Pour moi, c'était vraiment dur parce que je peux être originale, élégante mais alors "tendance", c'est vraiment pas un truc dans lequel je suis. Moi je ne suis vraiment pas dans la tendance et l'accessoire imposé n'était pas celui que j'aimais. Je n'étais pas dans le truc.

Voyez-vous souvent Cristina Cordula pendant le tournage ?

Cristina Cordula, on l'a vue un soir pendant le tournage pour faire des photos parce que c'était la millième et après on l'a revue le vendredi pour les notes de fin. Ça se passe super bien. On ne l'a voit pas très longtemps.

Cette nouvelle expérience te donne envie de faire d'autres émissions télé ?

Pourquoi pas. Tout dépend des émissions qu'on me propose parce que c'était une belle expérience. J'aimerais faire Pékin Express ! Parce que je passe mon temps à voyager. Du coup, ce serait trop le kif.

