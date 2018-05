Fanny (Secret Story 10) maman comblée : Son fils Sandiego a bien grandi !

Alors qu'elle était au casting de Secret Story 10 (NT1), Fanny a annoncé être enceinte de son premier enfant. Une première au sein de la Maison des Secrets ! Depuis, la jeune femme a donné naissance à un petit Sandiego, fruit de ses amours avec son chéri Joao. Plus d'un an après la participation de sa maman à l'émission de télé-réalité, le petit garçon a bien grandi !

Sur Instagram, Fanny et son amoureux, parents gagas, partagent des photos et des vidéos avec leur enfant. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il fait craquer les internautes. "Trop chou", "Il est adorable, il te ressemble trop", "Oh qu'il est mignon", peut-on lire.

Plus encore, d'autres fans de celle qui avait déjà intégré la Maison des Secrets au Portugal ont remarqué que le petit Sandiego avait bien grandi. "Il a changé, il fait vraiment petit garçon maintenant et plus bébé", "Il est adorable, un vrai petit homme", "Qu'est-ce qu'il a grandi, c'est fou comme le temps passe", lancent-ils alors.

Pour rappel, Fanny a donné naissance à son fils en mai 2017. Sandiego vient donc de célébrer son premier anniversaire !