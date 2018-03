Fashion Week : Audrey Marnay et Aymeline Valade retournent à l'école

Le défilé Lacoste a eu lieu mercredi matin (28 février). Le crocodile et son directeur artistique Felipe Oliveira Baptista avaient donné rendez-vous à leurs invités au Lycée Carnot, dans le 17e arrondissement. Audrey Marnay s'y est rendue. L'actrice et mannequin français de 37 ans avait pour voisins de premier rang la maire de Paris, Anne Hildalgo, ainsi que le PDG de Lacoste, Thierry Guilbert.

Une autre actrice et mannequin, Aymeline Valade, était également de la partie. L'acteur Rod Paradot et le rappeur Moha La Squale complétaient la liste de convives du défilé Lacoste, dans la cour du Lycée Carnot désert pour cause de vacances scolaires et transformé en golf et country club.

Tous ont bravé le froid ambiant et observé avec attention les passages successifs des modèles féminins et masculins. La sortie des coulisses du créateur Felipe Oliveira Baptista a été chaleureusement applaudie.

La Paris Fashion Week s'est poursuivie ce jeudi 1er mars et prendra fin le mardi 6. Le défilé des stars continue !