Fashion Week : Bar Refaeli radieuse, 4 mois après l'accouchement

Après New York et Londres, la fièvre de la mode s'est répandue sur Milan ! Bar Refaeli a rejoint la liste des stars touchées par l'épidémie. La jeune maman de Liv et Elle (née le 20 octobre dernier) était l'invitée de marque du défilé Giorgio Armani.

Giorgio Armani a dévoilé sa collection prêt-à-porter pour les saisons automne-hiver 2018-2019 samedi 24 février au siège de sa marque, à Milan. Plusieurs célébrités s'y sont rendues, à commencer par Bar Refaeli. Tout de noir vêtu, le top model de 32 ans s'est glissé en coulisses à l'issue du défilé pour féliciter le créateur.

Elle s'est également prêtée au jeu de l'interview pour Giorgio Armani en donnant sa définition de l'élégance. "C'est quelque chose qu'une femme emmène avec elle. C'est juste de la confiance en soi combinée avec le fait d'être bien dans sa peau", explique Bar Refaeli. Deux qualités que les photographes de street style à Milan ont certainement décelées sur ses clichés.