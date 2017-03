Fashion Week : Catherine Ringer et Thomas Dutronc soutiennent agnès b.

C'est à l'Hôtel national des Invalides, dans le 7e arrondissement, qu'agnès b. (dont le vrai nom est Agnès Troublé) a donné rendez-vous à ses invités. Malika Ménard, qui en faisait partie, a assisté à son cinquième défilé de la semaine. Le marathon mode de la Miss France 2010, entamé mardi 28 février au défilé Paule Ka et poursuivi à ceux de Guy Laroche, Christophe Guillarmé, Alexis Mabille et Leonard, touche lui aussi à sa fin.

Pour son dernier moment Fashion Week, Malika Ménard était coiffée de nattes et habillée d'un blouson court noir, d'un jean brodé de fleurs et de souliers noirs. La jeune femme de 29 ans y a notamment croisé les chanteurs Catherine Ringer, Jain, Yael Naim, Marie Mondiano, son compagnon Peter von Poehl et Thomas Dutronc, ainsi que les actrices Natacha Régnier et Bulle Ogier.

Le prêt-à-porter intéresse aussi les hommes ! Thomas Dutronc est de ceux-là. Assis au premier rang, le chanteur de 43 ans et fils de Françoise Hardy et Jacques Dutronc a observé le passage du mannequin surprise du défilé agnès b., l'actrice Diane Rouxel (vue dans les films La Tête haute, Fou d'amour, Moka), vêtue d'une robe de mariée et accompagnée d'un homme tenant un bouquet de fleurs.

Les défilés Chanel, Miu Miu et Louis Vuitton étaient également au programme de cette huitième et dernière journée de la Fashion Week parisienne.

La Ville lumière est désormais guérie de sa fièvre de la mode. Elle fera son retour en juin, avec une nouvelle semaine consacrée aux collections homme et Haute Couture.