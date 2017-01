Fashion Week : Clotilde Courau et Ana Girardot se régalent chez Valentino

La Fashion Week terminée, Paris retrouve un semblant de sérénité ! La Ville lumière a vécu les dernières heures de sa folle semaine de la mode mercredi 25 janvier. Clotilde Courau a goûté sa ferveur en assistant hier soir au défilé Haute Couture de Valentino...

Comme à chaque Fashion Week parisienne, Valentino a pris ses quartiers à l'hôtel Salomon de Rothschild, rue Berryer dans le 8e arrondissement. Le directeur artistique Pierpaolo Piccioli a présentée la collection Haute Couture printemps-été 2017 de la maison italienne, sa première depuis le départ de son ancien bras droit, Maria Grazia Chiuri, aujourd'hui directrice artistique de Christian Dior.

Pour cette grande première, Pierpaolo Piccioli a pu compter sur le soutien du couturier Valentino Garavani et de plusieurs fans de l'enseigne. Parmi ces admiratrices figuraient l'actrice et princesse de Savoie Clotilde Courau, vue précédemment au défilé Berluti durant la Fashion Week masculine, ainsi que la ravissante Ana Girardot, spectatrice quelques heures plus tôt du défilé Jean Paul Gaultier.

Marisa Berenson, l'Américaine Olivia Palermo et son mari Johannes Huebl, Miroslava Duma et Afef Jnifer étaient également de la partie. Les chanceuses spectatrices du show Valentino en ont découvert le nouveau dressing Haute Couture, accompagnée d'une bande originale composée par Alexandre Desplat. La violoniste et fondatrice du Traffic Quintet Dominique "Solrey" Lemonnier en fut la chef d'orchestre.

Mariage idyllique entre la mode et la musique !