Fashion Week : Louise Bourgoin, Charlotte Le Bon... Sublimes pour Christian Dior

Pour dévoiler la première collection Haute Couture de sa directrice artistique Maria Grazia Chiuri, Christian Dior a réinvesti le musée Rodin, dans le 7e arrondissement. Louise Bourgoin s'y est rendue, vêtue d'une robe rouge Christian Dior portant la signature de Dior Homme, l'abeille noire brodée.

Comme l'actrice de 35 ans et future héroïne du film Sous le même toit (en salles le 19 avril), plusieurs personnalités ont assisté au défilé Haute Couture de la maison Christian Dior. Parmi elles figuraient les actrices Charlotte Le Bon, vue l'avant-veille au show AMI Alexandre Mattiussi, Diane Kruger (prochainement à l'affiche de Tout nous sépare avec Catherine Deneuve, Nicolas Duvauchelle et le rappeur Nekfeu), Ana Girardot et Olga Kurylenko, l'actrice et chanteuse Soko, Chiara Mastroianni et Kirsten Dunst, le top model Natalia Vodianova, Alexandra Golovanoff, Olivia Palermo et la créatrice américaine Diane von Furstenberg, venue avec sa petite-fille Talita.

La Haute Couture intéresse également les hommes : le président de Christian Dior, Sidney Toledano, le créateur Kris Van Assche (directeur artistique de Dior Homme) et ses muses A$AP Rocky et Rami Malek, A$AP Ferg, Frédéric Beigbeder accompagné de sa fille Chloé, et enfin Fawaz Gruosi ont complété la prestigieuse liste des invités du défilé Christian Dior.

Quelques heures plus tôt, Schiaparelli et son D.A., le Français Bertrand Guyon, ont donné le coup d'envoi de cette mini-semaine consacrée à la Haute Couture, avec un défilé tenu à la maison, au 21, place Vendôme.

La Paris Fashion Week prendra fin mercredi 25 octobre.