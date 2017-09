Fashion Week : Neymar et Dani Alves (PSG) abandonnent le foot pour la mode

La Fashion Week de Paris est une fête, à laquelle de nombreuses célébrités participent ! Neymar Jr en a découvert la ferveur jeudi après-midi, en assistant au défilé Balmain. Le n°10 du PSG était accompagné de son collègue Dani Alves. Les deux Brésiliens ont profité de l'événement pour s'essayer au mannequinat...

C'est au palais Garnier, dans le 9e arrondissement de Paris, que Balmain et son directeur artistique Olivier Rousteing ont dévoilé leur collection prêt-à-porter printemps-été 2018. Les chanceux invités du défilé ont découvert les pièces, portées par de prestigieux top models. Neymar Jr et Dani Alves faisaient partie des spectateurs.

Confortablement installés au premier rang – Dani Alves avait pour voisins le mannequin et fils de Cindy Crawford, Presley Gerber, le top model Jon Kortajarena, le DJ et producteur Diplo ainsi que l'actrice Pamela Anderson –, les footballeurs de 25 et 34 ans ont admiré le passage de leur compatriote brésilienne Alessandra Ambrosio, vêtue du look 63 de la nouvelle collection Balmain.

Le défilé terminé, Neymar Jr et Dani Alves l'ont imitée en mimant sa démarche pleine d'assurance.