Fashion Week : Delphine Wespiser défile sous les yeux de deux Miss France

C'est à L'Atelier Renault, au 53, Avenue des Champs-Élysées, que Christophe Guillarmé a présenté sa collection printemps-été 2018 baptisée "Norma Jeane". Delphine Wespiser était le mannequin star du défilé. La belle Alsacienne de 25 ans et Miss France 2012 a séduit les spectateurs et photographes présents, vêtue d'une robe bustier blanche et argentée.

Plusieurs personnalités composaient l'assistance du show Christophe Guillarmé ! Deux autres ex-Miss France, Sophie Thalmann et Corinne Coman (lauréates en 1998 et 2003), les chanteuses Louisy Joseph, Julie Piétri et Nicoletta, les présentatrices télé Séverine Ferrer et Laurence Roustandjee, l'auteur Tristane Banon et la boxeuse, championne olympique et jeune maman d'un petit garçon, Estelle Mossely, ont découvert du premier rang le nouveau dressing de Christophe Guillarmé.

La Fashion Week de Paris a commencé lundi et prendra fin le mardi 3 octobre. Le bal des célébrités se poursuivra aux nombreux défilés et nombreuses soirées au programme de cette folle semaine du prêt-à-porter !