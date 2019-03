Fashion Week : Rosamund Pike et Amanda Lear, ravissantes au défilé Givenchy

La Fashion Week Paris vit déjà ses derniers instants ! Elle s'est poursuivie ce week-end avec de prestigieux défilés au programme. Rosamund Pike, Sam Smith et Amanda Lear ont assisté à celui de Givenchy.

C'est au Jardin des Plantes, dans le 5e arrondissement de Paris, que Givenchy et sa directrice artistique, la créatrice britannique Clare Waight Keller, ont dévoilé leur nouvelle collection prêt-à-porter. De nombreuses personnalités s'y sont rendues, dont Rosamund Pike. Sexy en body noir et jupe transparente (le tout porté sous un manteau en fourrure de la pré-collection prêt-à-porter automne 2019), l'héroïne du film A Private War a fait sensation dès son arrivée et sur le photocall.

Comme Rosamund Pike, les actrices Rebel Wilson et Gal Gadot, venue avec son mari Yaron Varsano, Amanda Lear, le chanteur Sam Smith et le pilote de F1 Lewis Hamilton ont sorti le grand jeu pour le défilé Givenchy.

Tous ont suivi avec attention les sorties des coulisses des mannequins, habillés de la garde-robe prêt-à-porter Givenchy pour les saisons automne-hiver 2019-2020.

Inspiré, Sam Smith a attendu la fin du défilé pour parader sur le podium à son tour.