Fashion Week : Valeria Bruni-Tedeschi et Kristin Scott Thomas, élégantes

Comme New York, Londres et Milan avant elle, Paris jouit du titre de capitale de la mode ! La Ville lumière vibre au rythme des défilés de sa Fashion Week, qui s'est poursuivie ce week-end. Valeria Bruni-Tedeschi et Kristin Scott Thomas ont assisté à celui de Valentino...

Valentino et son directeur artistique Pierpaolo Piccioli ont dévoilé ce dimanche 5 mars leur collection prêt-à-porter pour les saisons automne-hiver 2016-2017. L'événement a eu lieu à l'hôtel Salomon de Rothschild dans le 8e arrondissement, théâtre habituel des défilés de la maison italienne. De nombreuses personnalités s'y sont rendues, dont la réalisatrice, actrice de 52 ans et grande soeur de Carla Bruni, venue accompagnée de son amie Valeria Golino.

Récemment nommée aux César dans la catégorie du Meilleur second rôle féminin (pour Ma Loute, sorti en mai 2016), Valeria Bruni-Tedeschi s'est glissée dimanche dans la peau d'une ravissante spectatrice ! Naturellement habillée en Valentino (robe de la collection prêt-à-porter printemps-été 2017) et assise au premier rang, elle a croisé à l'hôtel Salomon de Rothschild l'actrice et princesse de Savoie Clotilde Courau et Natalia Vodianova.

Kristin Scott Thomas était également présente. L'actrice de 56 ans prochainement à l'affiche du film Darkest Hour (en salles en janvier 2018) avait pour voisin de premier rang les irrésistibles Emily Ratajkowski et Olivia Palermo, ainsi que le créateur Christian Louboutin.

Tous ont eu la chance de découvrir la nouvelle collection prêt-à-porter de Valentino pensée par Pierpaolo Piccioli.