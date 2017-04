Fast & Furious : Un personnage-clé bientôt de retour ?

A l'image de Ridley Scott rêvant d'offrir à Maximus un Gladiator 2 – alors qu'il meurt à la fin – un personnage de Fast & Furious pourrait faire son retour dans la saga alors qu'il est pourtant bel et bien décédé. Spoiler : il ne s'agit pas de Paul Walker, hélas.

Selon Chris Morgan, le personnage de Han, mort à la fin de Fast & Furious : Tokyo Drift mais de retour plus tard dans la saga avec la restructuration de la timeline, pourrait être de la partie pour Fast & Furious 9. "C'est amusant, car j'ai effectivement beaucoup pensé à un retour de Han. C'est intéressant que vous et moi soyons sur la même longueur d'onde. Mais je pense qu'on va devoir attendre et réfléchir. J'adore Sung, il est l'une des personnes que j'aime le plus sur cette planète", a déclaré le scénariste.

Han Lue était apparu dans les 4e, 5e et 6e opus de la franchise, ainsi que dans Tokyo Drift, dont l'intrigue se déroule juste après le 6e où Han perd son amoureuse, Gisele (joué par la bombe Gal Gadot) et retourne dans la capitale nippone afin de réaliser les plans que lui et sa petite amie décédée avaient prévu de faire ensemble.

Si le personnage d'Han revient, il est donc probable que Vin Diesel et ses acolytes replongent dans le passé. Quid donc de Brian O'Conner, campé par le regretté Paul Walker ?

En attendant la sortie de ce 9e volet prévu pour 2019, les fans pourront jubiler devant Fast & Furious 8 qui sort dans nos salles le 12 avril.